Instituciones inclusivas

Si se revisa la literatura y las diferentes narrativas, tanto de académicos como de la sociedad civil, partidos políticos e investigadores sociales, sobre las problemáticas del país, se puede observar que estas usualmente se reducen a dos variables que se reciclan en una especie de trágico eterno retorno: violencia y pobreza. En concordancia con lo anterior, se ha propuesto, como solución a la violencia, el falso dilema de hacer la “guerra total” vs. negociar “la paz total”. De igual manera, se ha propuesto como solución a la pobreza el falso dilema de crear riqueza fortaleciendo al capital, la empresa privada y los mercados (neoliberal) vs. reforzar los derechos laborales y sociales (salud, educación, trabajo), aumentar el tributo a las empresas y la intervención del Estado.

Es por lo anterior que cada gobierno o cada sector político se ha casado con una seudohipótesis que no contribuye mayormente a que podamos identificar, comprender ni solucionar eficazmente nuestros problemas, aunque sí permite justificar preferencias ideológicas, dogmas o creencias (racionales o irracionales) sobre lo que se considera que debe ser el país. Por ello, quizás, la violencia se hace cada vez “más violenta” y la pobreza se incrementa exponencialmente.

Me pregunto si no será que se está buscando la fiebre en las sábanas. ¿No será que la violencia y la pobreza no son causas, sino consecuencia de un diseño institucional que promueve la corrupción y la desigualdad moral (legal) en derechos y en oportunidades para la mayoría de los ciudadanos?

En una pasada columna de opinión señalé que el libro ‘Por qué fracasan los países’, de los profesores Acemoğlu & Robinson, sostiene la tesis de que la riqueza o pobreza de una nación son fruto o consecuencia del tipo de instituciones legales, políticas y económicas que se implementen en el país y que pueden ser de dos tipos: inclusivas o excluyentes (extractivas).

Las inclusivas, como las norteamericanas y europeas, fomentan un desarrollo humano, social y económico adecuado en los países que las adoptan, porque generan incentivos y oportunidades, fomentan la educación e innovación tecnológicas para nuevos emprendimientos, el poder es pluralista, está formalizado, controlado y relegitimado, y la riqueza se reparten equitativamente.

Las excluyentes, como las latinoamericanas y africanas, fomentan la exclusión social y económica (pobreza, violencia, desempleo, delincuencia, bajo nivel educativo), la falta de oportunidades y un poder político mafioso y clientelista, porque estas instituciones no crean incentivos, por el contrario, bloquean las oportunidades, que se concentran en unos cuantos (familias y amigos), fomentan los monopolios económicos y sobre todo la corrupción, un fenómeno del que nuestro país no ha podido liberarse y que se ha venido normalizando en las campañas políticas desde el gobierno Samper.

*Profesor Universitario.