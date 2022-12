¿Inseguridad humana?

El 3 de diciembre el presidente anunció que centenares de miembros de la Primera Línea serían liberados. “Tienen derecho a pasar Navidad con sus familias”, fueron sus palabras. Esta noticia contrasta con las recibidas -el 4 y 6 de diciembre- por las familias de nueve soldados a quienes les informaron que sus hijos murieron en enfrentamientos con disidencias de la Farc. Digo contrasta, porque estos jóvenes no estarán ni en Navidad ni después de Navidad con sus familias. Ante estos hechos, el Gobierno -por primera vez- precisó que las operaciones militares se mantendrían mientras no existiera voluntad de paz.

Sin duda, hay que aplaudir el intento -por parte del Gobierno- de construir una política de seguridad (denominada “seguridad humana”) distinta a la que imperó durante 40 años (nefasta si se mide en costos de vida y DH); pero, desgraciadamente, este loable esfuerzo se ha traducido -hasta hoy- en una “ingenua” estrategia de “paz total” y en una retórica “pseudopopulista” que señala que la seguridad no se mide en muertes y bajas, sino en vidas.

Infortunadamente, los datos corroboran que, efectivamente no hay bajas -solo de soldados-, pero tampoco se preservan vidas. El informe de Indepaz, por ejemplo, muestra que en este gobierno han aumentado las masacres y se han duplicado el asesinato de líderes sociales. Adicionalmente, el Gobierno propuso un cese multilateral, pero solo ha habido cese unilateral de las fuerzas armadas. Según la FIP sus operativos mermaron en un 70% en los últimos meses, mientras los enfrentamientos entre organizaciones ilegales aumentaron un 79%. Y solo hay que mirar nuestra ciudad: van 300 homicidios, el 70% a manos del sicariato.

Evidentemente la alegórica y profusa narrativa de la “paz total” produce muchos réditos políticos, pero una efectiva estrategia de seguridad salva vidas humanas. La izquierda no puede seguir pensando que el discurso del orden y la seguridad le pertenece a la derecha. La seguridad – como la libertad, la igualdad y la dignidad- no es patrimonio de ningún sector ideológico, es una garantía primaria del derecho a la vida y del ejercicio y eficacia de las libertades ciudadanas, pues presupone que el Estado tienen el “monopolio legítimo de la violencia”, no los particulares, no los grupos armados.

Post scriptum: ciertamente, hay que rodear a la “paz total”, pero alguien debe decirle a este Gobierno que no negocia con “hermanitas de la caridad”, sino con “señores de la guerra”, cuyos intereses son principalmente económicos, así pareciere que aún sueñan con utopías revolucionarias. Y a estos señores no se les persuade con discursos de amor y paz, se les disuade mediante incentivos legales y una estrategia ‘realista’ de seguridad.

