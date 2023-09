Injusticia Digital

Internet, el invento que transformó la vida humana permitiéndonos conexión en tiempo real, generando una dinámica global cómo el título de la extraordinaria película ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’. El internet actualmente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como derecho humano a partir de una resolución del 2018, con la finalidad también de proteger y reconocer las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones como elementos clave para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en la red. En otras palabras, “los mismos derechos que tienen las personas offline deben ser protegidos online”. A partir de la experiencia de la pandemia de COVID-19, en la que era indispensable para la mitigación del virus evitar la interacción directa de las personas, inevitablemente trasladamos todos nuestros espacios físicos a ‘espacios virtuales’ facilitados en internet. Aplicaciones, redes, plataformas se afianzaron como una nueva forma de hacerlo todo. Algunos se enamoraron de la posibilidad de quedarse en casa, o por lo menos la disminución de los traslados a otros lugares, que redunda en el ahorro de rubros asociados al tema del transporte y de una reducción a escenarios de inseguridad. Los abogados no fuimos ajenos a esta realidad, y celebramos en gran mayoría que la virtualidad para la justicia llegara para quedarse. Esto nos ha permitido ejercer desde cualquier lugar del mundo, tener acceso remoto a los expedientes, entre otra cantidad de bondades. Aspiramos a un sistema judicial más eficiente, porque se cree que las TIC aumentan la productividad y disminuyen los costos de transacción dentro de un sistema que requiere mucha información; un sistema judicial más efectivo en términos de tiempo, procedimientos, procesamiento de información y, por supuesto, un mayor acceso a la Justicia. Obviamente, esto requiere mínimamente el acceso a la conectividad por parte de todos los ciudadanos, y una coordinación importante entre todas las partes intervinientes y las entidades estatales, para los recursos necesarios de estas actividades en la red. ¿Cómo digerir que, en este país, por problemas de conexión al internet en la Cárcel La Picota, presuntos homicidas hayan quedado en libertad por vencimiento de términos? ¿Cómo es posible que el director de una cárcel, un fiscal y un juez de la República no puedan cooperar armoniosa y razonablemente, para que una situación de éstas no ocurra por falta de acceso a la conectividad? ¿Cómo debería responsabilizarse al Estado por esta falta de acceso a la justicia, so pretexto de la virtualidad? ¿Para cuándo la democratización del internet? Internet, un Derecho para TODOS.

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho con énfasis en Derecho

Empresarial y Contractual.