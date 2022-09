La inflación es uno de los peores monstruos que puede atacar a una sociedad. Si los antiguos hablaban de guerra, hambre, peste y muerte como los cuatro Jinetes del Apocalipsis, en el presente deberíamos sumar un quinto: la inflación. Ella sola tiene capacidad para destruir la economía y acabar con la democracia. Casos en la historia los hay a montones y quizá en el presente estamos asistiendo al comienzo del último de ellos. En esta ocasión a nivel mundial.

¿Qué es la inflación? Que los precios suban. ¿Qué la causa? Normalmente, que haya más demanda que oferta, que haya un exceso de dinero en circulación, o las dos al mismo tiempo. ¿Qué efectos tiene? Al subir los precios, la capacidad adquisitiva de los ciudadanos baja y los ahorros pierden valor. Colateralmente, eso provoca que aumente el desempleo, que las empresas quiebren, que los bancos no presten dinero y, a largo plazo y si la inflación se dispara, que el dinero pierda su valor y la economía colapse.

Los efectos económicos son de sobra conocidos. Los que se debaten un poco menos en el discurso generalista son los políticos: no hay gobierno, menos aún uno sometido a la opinión pública, como lo son los democráticos, que sobreviva a una inflación elevada y sostenida. Los ciudadanos pueden ser firmes defensores de ese gobierno, creer con su alma en la ideología que el gobierno sostiene, pero cuando ven que el dinero no les alcanza para pagar la comida y el arriendo... ahí todo cambia. Ahí empiezan a escuchar a quien sea que les diga que puede acabar con la inflación. Ahí reniegan del gobernante que permitió que sus ahorros se volatilizaran.

Por ello, la principal prioridad de un gobierno, como el recientemente elegido en Colombia, durante un proceso inflacionario como el que en el presente vive el mundo no debe ser aumentar el gasto para satisfacer sus promesas sociales, sino controlar o incluso disminuir el gasto para frenar la inflación. Pues si aumenta el gasto, mejorará temporalmente la situación de sus votantes hasta que la ola inflacionista se lo lleve todo. Mientras que, si controla o baja el gasto, puede que sus votantes queden insatisfechos, pero no lo perderán todo como en el primer caso. Evidentemente, esta decisión es más fácil de proponer que de hacer, más si se trata de un gobierno que ha hecho de lo social su bandera, pero en eso consiste gobernar. No en hacer lo que la ideología o el interés electoral dice, sino en hacer lo que el país necesita.