De manera dantesca el hambre avanza en el mundo, especialmente en algunos países de África, Oriente Medio, el Caribe y América Latina.

La situación es tan dramática, que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas le ha puesto el rótulo de ¡Infierno en la tierra!

No es para menos, solo en Afganistán 23 millones de personas transitan los límites de la hambruna y por lo menos un millón de niños podrían morir en invierno, cuando solo tienen harina para llevar a la boca.

El llamado de los organismos de ayuda se está quedando en el vacío, los gobiernos son lentos en sus respuestas y cada día son más y más las personas empujadas a la indignidad humana a través del hambre, la falta de vivienda, hospitales, escuelas, vestuario, centros de atención. Contrasta este oscuro panorama con los costos estrafalarios de las guerras permanentes, los pertrechos militares, los gastos superfluos de sociedades que navegan en la opulencia, la concentración de gran parte del capital social global en pocas manos. Solo tres personas, Elon Musk, Jeff Bezos y Bernard Arnault, tienen 685 mil millones de dólares en sus manos. De acuerdo con la organización caritativa británica Oxfam, el 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global. Esta organización sostiene que las cifras muestran “un sistema fallido”.

La pandemia del coronavirus agravó el problema que se vivía antes de 2020 y el panorama de hoy es de creciente alarma. Latinoamérica y el Caribe están expuestos como nunca a padecer más hambre. Hay ahora una controversia sobre si Colombia entra o no al “hambre aguda” en 2022, por un informe de la FAO. Entre o no en ese oscuro panorama, la realidad es que en Colombia ya hay hambre en demasía y el problema escala cada día.

Este agudo problema debe mover a una seria reflexión en el gobierno (aunque está de salida y no logra ver el problema en su real dimensión), pero sobre todo a los candidatos presidenciales en torno de la necesidad de hacer un revolcón en el agro que permita revertir la dramática realidad que se vive. Paradójicamente en un país con capacidad de satisfacer el mercado interno y convertirse en una potencia exportadora. Si Colombia no es capaz de dejar atrás los intereses que impiden la democratización e industrialización del campo no tendrá desarrollo sostenible, se agudizará el hambre, seguirá creciendo el narcotráfico, se incrementará el odio y la paz continuará siendo una quimera. ¿Y el hambre en el Caribe colombiano? ¡Ummm!