infancia en el Plan de Desarrollo

Se ha afirmado, con sólidas razones, que la grandeza de un gobierno radica en la capacidad de atender a los más débiles y excluidos. Partiendo de este enunciado me propongo llamar la atención al Gobierno Distrital en relación con la primera infancia de nuestra ciudad. Todo esto porque no solo es frecuente escuchar la afirmación de que nuestros niños y niñas menores de 6 años prácticamente no existen para las políticas públicas, y menos aún existen dentro de las prioridades de los gobernantes y de los presupuestos públicos.

Por lo que permite la extensión de la columna, hoy me voy a referir solo al componente de la educación inicial o la educación antes de los 6 años, que no solo ya está incorporada a las políticas de Estado, a los planes de educación, sino a convenios internacionales que el país ha adoptado y que nuestra ciudad muestra una de las coberturas más bajas. Con un agravante, como es que los mayores logros se obtienen en los estratos más altos y en la medida en que estos descienden el acceso a la oferta educativa formal, se va haciendo más escaza. No nos vamos a referir a la atención inicial que es competencia del ICBF, pero ya está claro que una cosa es el cuidado y atención, y otra la educación que debe partir desde el primer año.

Lo que encontramos en una lectura de la propuesta del Plan de Desarrollo 2024-2027, ‘Una Ciudad de Derechos’, nos genera preocupación porque no vemos propuestas audaces, disruptivas con lo que se ha venido haciendo, u orientadas a crear las condiciones para la transformación de la atención integral de la primera infancia.

Se plantea el Plan de Desarrollo sobre la base de 8 enfoques, que estimamos correcto, pero la función de un gobierno en la perspectiva de la equidad es tener mayor presencia allí, en donde hay más carencias, por ello estimamos que se debe considerar el enfoque ETARIO, esto es, considerar la edad como un criterio básico para visibilizar, priorizar o hacer más explícito el ejercicio del gobierno de acuerdo con la edad de la población, y en este sentido estimamos que la primera infancia debe ser un enfoque que se adopte en el Plan de Desarrollo, para atender a este sector de la población.

Se pueden presentar varios ejemplos, pero solo mencionaremos uno. En ‘la Visión, N° 8. La educación como vehículo de desarrollo’ se propone “...asegurar el acceso equitativo a una educación de calidad en todos los niveles, desde la primera infancia...”, pero en el programa: 2.1.1.7. EDUCACIÓN DIGNA CON ACCESO, PERMANENCIA E INCLUSIÓN se propone como meta llegar a 30 el número de instituciones de educación oficial (IEO) con oferta de educación inicial”. Con estas metas, ¿cuántos años tendrán que pasar para llegar a cobertura del 100% de las IEO con educación inicial?, ¿cuándo será que todos nuestros niños, en la primera infancia, podrán ir a una institución educativa oficial?

*Sociólogo.