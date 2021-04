Cuando jugaba con niños pequeños me encantaba hacer la pantomima como muchos lo hacen, que no los veía y empezaba la travesía que afortunadamente tenía un final feliz de besos y abrazos apretados. ¿Dónde está Susanita? ¿Dónde que no la veo? Susanita angustiada corría a ponerse frente a mí exclamando desesperada ¡aquí, aquí! Y yo haciéndome la desentendida, lanzaba la pregunta reiterativamente, hasta que por fin gritaba aplaudiendo ¡aquí está, aquí está! y a ella le volvía el alma al cuerpo, su sonrisa ancha y su expresión de alivio me demostraban que estaba a salvo, pues su cara de asombro me hacía entender su expresión cuando mis ojos que la tenían visualizada parecían no reconocerla. Hago esta introducción poniéndome en la piel de las personas que a diario desaparecen, modalidad que se ha vuelto rutinaria y desatendida por las autoridades. No estamos hablando de objetos desaparecidos, nos referimos a seres humanos desprotegidos, desamparados viviendo quizá momentos indescifrables, sometidos y maniatados a voluntad del agresor quien abruptamente irrumpe en la persona y le arrebata su libertad sin saber la intención o los fines. Esto no es un juego o las bromas que a veces nos hacíamos cuando jugábamos a las escondidas, buscando cualquier recoveco para que no nos encontraran. Es aterrador lo que está pasando a nivel de ciudad, desaparecen las personas como si fuese un hecho natural sin solidarizarnos en el buen sentido del hecho macabro. Cuánta incertidumbre pasaba por la cabeza de Susanita, intuyendo quizá que era un juego, cuánto miedo debe padecer la persona que en menos de un minuto y por arte de magia se le pierde el rastro y desaparece para finalmente arrojar un final doloroso. El artículo 12 de nuestra CPC: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, sigue siendo como muchos otros que dicen defender la dignidad humana, una frase de cajón que no nos garantiza nada. Ya nada nos garantiza nada porque muchos funcionarios de las ramas del poder público sin excepción nos siguen decepcionando, nos fallan, abogan por el acomodo y nos dejan al garete en la insoslayable frase “sálvese como pueda”. Los seres humanos hemos perdido el sentido común y con esta pandemia no solo se perdió el gusto y el olfato sino las emociones y el bien más preciado que es la vida es sinónimo de pesca milagrosa. Atracos, violaciones carnales, secuestros y decesos son el pan de cada día en un país que todo lo entierra. Exigimos más garantías. ¿Qué nos pasa?

*Escritora.