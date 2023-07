Imagina el mundo

Es el eslogan con que el Hay Festival adorna sus tertulias mágicas, algunas de grato recuerdo, otras de mejor olvido. Lo traigo a colación porque nuestro presidente, en su inteligencia, ha decidido cederle una mensualidad a los Elenos, con tal que durante el cese al fuego de prueba no sigan delinquiendo, y dejen a los paisanos de nación, en paz.

Entonces si el presidente tiene la capacidad de imaginar ese mundo, me puse a imaginar el siguiente escenario. Imaginemos que en un mágico día de coincidencia de ideas, todas las empresas del país y los trabajadores, decidieron no pagar más impuestos ni declarar más renta. Imaginemos que las autoridades respectivas comenzaron una persecución descomunal, pero inefectiva porque las empresas continuaron funcionando, los empleados continuaron trabajando, los consumidores continuaron comprando, y todo siguió igual solo que el dinero ya no fue a las arcas del país. Imaginemos que en un acto desesperado, el presidente nombra a un comité técnico de expertos en negociación con revoltosos, y llama a una concertación con los empresarios por un lado, y con los trabajadores por el otro. Imaginemos que todos se niegan una y otra vez a pagar impuestos, multas, o intereses de mora. Simplemente nada. El Estado comienza a asfixiarse y en un acto de desespero les pregunta, bueno, ¿qué quieren para volver a la normalidad? Imaginemos que los empresarios y los trabajadores exigen ventajas económicas por un periodo de seis meses para luego sí volver a la situación normal. Así las cosas, imaginemos que el presidente logra conciliar con los rebeldes morosos y este absurdo e imaginario chantaje llega a su final. Por supuesto esto es imposible que ocurra mientras el 99% de las empresas y de los trabajadores sigamos deseosos de ayudar a construir el presente y el futuro de la nación.

Traigamos a la ilustración de lo ridículo algo más aterrizado. ¿Qué podrían exigir los delincuentes que no andan de turismo por Cuba? ¿O los muchachos que se toman las carreteras y bloquean el paso exigiendo dinero o la golpiza a vehículos de conductores inocentes que viven en Colombia y viajan por ella? ¿Quién más está en la lista de espera para recibir el mismo trato preferente para dejar de delinquir? ¿Qué puede imaginar la fuerza pública, tan atada de manos como lo estuvieron miles de secuestrados una generación atrás, y que hoy día quizás ganan menos dinero que aquellos que deben alejar de la ciudadanía porque son una permanente amenaza para la Colombia que quiere vivir en una paz total porque, al fin y al cabo es potencia mundial de la vida?

Francamente, entre lo inaudito de la Colombia mágica, y la soledad de lo que parecen ser cien años de ineptitud, cada vez entiendo mejor a Gabriel García Márquez.