Ilusiones rotas

Somos de ese privilegiado grupo de personas con un hijo deportista. Desde hace 7 años saltamos felices 6 días a la semana, de cancha en cancha e incluso de ciudad en ciudad, poniendo nuestro granito de arena en el cumplimiento de las ilusiones deportivas de nuestro hijo. Cuando llega el momento en que por su desempeño tiene posibilidades de representar a la ciudad o al departamento, chocamos contra esa muralla invisible del “no hay dinero” para financiar la participación del equipo en los diferentes torneos regionales o nacionales, entonces con la mayor naturalidad los dirigentes deportivos nos dicen a los padres de familia, “hagan rifas” o “busquen donaciones” porque plata no hay. Así lo puso de manifiesto este periódico en el editorial de octubre 2.

Como ciudadanos hemos vivido año tras año de palabras vanas de gobernantes que prometen esta vida y la otra a los deportistas y sus padres con tal de llegar al poder, pero cuando están ahí, no pueden o sencillamente no les da la gana de cumplir con su deber de atender las necesidades básicas de su pueblo. ¿Cómo no entienden que el deporte aleja a los niños del sedentarismo, de las pantallas, de las pandillas, de las drogas?

No entienden que este genera buenos hábitos, perseverancia y disciplina. Que al representar a su ciudad o departamento, su autoestima se fortalece, se afianzan lazos de amistad y, sobre todo, que para muchos jóvenes es la única manera de mejorar su vida a través de becas y un sinnúmero de oportunidades.

Por fortuna tenemos los medios para apoyar a nuestro hijo y, como dije antes, ayudarle a cumplir sus metas; pero hay cantidades de chicos llenos de talento que no los tienen y de decepción en decepción terminan abandonando sus sueños, regresando a su condición de jóvenes en riesgo.

Cartagena y Bolívar están llenos de deportistas maravillosos, el genotipo de nuestros jóvenes es perfecto para todos los deportes, ellos tienen la intención y muchísima capacidad, lo que no tienen es un apoyo coherente pues los dirigentes solo se hacen presentes en el momento de tomar la foto con el campeón que se hizo a pulso sin apoyo de quien tiene la obligación legal de invertir en su futuro.

Esta situación ya no da espera. Nuestros deportistas necesitan que se les vea como un negocio. Que se invierta en su desarrollo y regresen de campeonatos con medallas que llenen de orgullo nuestro departamento.

Estoy segura de que habrá mayor cooperación de la empresa privada si las instituciones demostraran con hechos que cumplen con sus obligaciones. Es el momento de seguir construyendo y adecuando espacios deportivos para generar ese sentido de pertenencia que da estar orgullosos de los equipos de nuestros barrios, ciudad y departamento.