Humanismo sin antropocentrismo

Hace unos días me prestaron un libro que leo con cierta dificultad porque está en idioma alemán. Me ha generado tanta atención que he intentado traducirlo.

Avanzo lentamente, pero sigo manteniendo el interés. “Indigenialität” fue escrito por Andreas Weber y publicado en 2018. Si bien ciertas cosas en general son buenas -y algunas consideradas malas no lo son tanto dependiendo de las dosis, como el caso de los venenos- siempre tienen algún efecto diferente al principal que en ocasiones termina siendo adverso, pero el bienestar producido en la mayoría de casos supera la inherente adversidad o el daño colateral lo cual permite sus usos. Me recuerda a Panacea, la diosa menor de la salud en la mitología griega, hija de Asclepio, que al usar figuradamente el mismo término también se define como un remedio para cualquier mal, lo cual no existe.

Nada es bueno en su totalidad y algunas veces lo malo puede ser bueno. Algo parecido entiendo que ha pasado con el humanismo.

El humanismo, corriente filosófica del renacimiento y la ilustración, que quiso rescatar el pensamiento de la Grecia clásica, dando con ello final a la edad oscura -apareciendo históricamente entre dos opuestos: la escolástica y la ciencia-, se basa en el hombre como centro de su teoría. En resumen, la posición privilegiada del hombre, sus valores y sus virtudes potencialmente infinitas contrapuesto a un supuesto salvajismo, pero expulsando de su centro todo lo demás.

Pero el humanismo, desde sus inicios, parte de un principio dudoso: el hombre como centro de la creación o el hombre como centro del mundo. El hombre no es el centro de la creación ni es el centro del mundo, no es el dueño del mundo, no debe hacer lo que en gana se le venga (principalmente con la naturaleza que es interactiva con el ser humano y su cotidianidad, además de ser su compañera de viaje y a la cual pertenece). Como bien menciona Gerardo David Sámano: la apropiación de la naturaleza por parte del hombre, entre la necesidad y el deseo – dominación y destrucción - y no entre el intercambio y la adaptación. Si esto se hubiera concebido distinto podría haber cambiado la orientación de nuestra civilización tomando un rumbo no destructivo. El humanismo fue la mentalidad dominante de la época moderna y contemporánea. Actualmente, algunos escritores como Raimón Panikkar ¿hablan de “ecosofía”, la teóloga cristiana Karen Armstrong insiste en la condición “sagrada” de la naturaleza, la ”hipótesis Gaia” de Lovelock, el escritor argentino

Mario Rodríguez (Silo) y sus conceptos del Nuevo Humanismo... en fin, existe un buena amplitud de marco teórico.

El humanismo antropocéntrico ha hecho daño a la Tierra entendiendo que los propósitos de la humanidad son los únicos, reduciendo a instrumento todo lo que conlleve a los fines humanos.

Como resuena el coro de Sófocles en “Antígona”: “Muchas cosas existen y, con todo, nada más asombroso que el humano. Él se dirige al otro lado del espumoso mar con la ayuda del tempestuoso viento sur, bajo las rugientes olas avanzando, y a la más poderosa de las diosas, a la imperecedera e infatigable Tierra, trabaja sin descanso, haciendo girar los arados año tras año, al ararla con mulos. El humano que es hábil de caza, envolviéndolos con los lazos de sus redes, a la especie de los aturdidos pájaros, a los rebaños de agrestes fieras y a la familia de los seres marinos. Por sus mañas se apodera del animal del campo que va a través de los montes, y unce al yugo que rodea la cerviz del caballo de espesas crines, así como al incansable toro montaraz. Se enseñó a sí mismo el lenguaje y el alado pensamiento, así como las civilizadas maneras de comportarse”. Poético y hermoso, pero ya hoy sabemos que ¡no!, la Tierra no es imperecedera e infatigable ni el hombre se comporta con civilizadas maneras (incluidos gobiernos).

Para volver al tema del libro que me atrajo a toda esta reflexión, el biólogo y filósofo alemán Andreas Weber nos describe a los humanos como los únicos que tenemos espíritu, moralidad y derecho a ser salvados y que esta idea está muerta hace mucho tiempo. Explica que esta idea se basa en una forma de dualismo metafísico que aún determina en gran medida las visiones del mundo occidental en la actualidad, y que las acciones antrópicas en el planeta tienen consecuencias nefastas.

Recientemente se publicó en la revista Nature un informe que identificó aquellos límites para que el sistema Tierra, entendido como un ecosistema global, fuera sostenible y seguro. El informe introduce una nueva variable: el sistema Tierra no será seguro si no es también justo: la cuantificación de la justicia entre los humanos, el resto de seres vivos y las futuras generaciones. Y eso que en el informe se reconoce que deja por fuera problemas como la acidificación de los océanos, la acumulación de plásticos y microplásticos, los químicos persistentes o los antibióticos.

En realidad, debo señalar que estamos ante un nuevo paradigma conceptual para entender la naturaleza, incluido el hombre - lo cual entiendo como una sola estructura - y su pensamiento... una nueva racionalidad como mencionaba el Nobel Ilya Prigogine desde 1996. Estamos ante un nuevo punto de inflexión histórico, como lo mencioné en una columna anterior. Ante tantos desafíos, al humanismo hay que replantearlo en relación a la naturaleza y a la tecnología (ciencia), en el primer aspecto reconociendo la integración naturaleza/humanidad y en el segundo colocando en el centro al hombre, que la tecnología esté al servicio del hombre y no lo contrario. Me veo obligado a agregar que no solo en lo conceptual sino en lo práctico.

Esto no es retórico, esto es una realidad fáctica que no está a la vuelta de la esquina: ya está aquí (ejemplos hay muchos) y nos obliga a repensar el humanismo. Hay que propiciar encuentros para pensar y producir propuestas concretas para entenderlo y enfrentarlo mediante una revolución humanista como claramente la defiende Rafael Martínez-Coriña sin renunciar a lo positivo desde luego y sobrepasando el respeto por lo que piense el otro hasta llegar a interesarse hacia los que piensan de otro modo. Ya lo mencionaba el médico y biólogo, Siddhartha Mukherjee en su libro “El gen”: “Nuestra capacidad para comprender y manipular genomas humanos altera lo que para nosotros significa ser humano”.

Para tomarnos en serio al mundo, la humanidad y la naturaleza es necesario que nos despojemos de nuestro “ego humano” tomando conciencia de nuestra pequeñez y del gran daño que hacemos para que resulten en cambios profundos individuales y colectivos; hace tantos años que Shakespeare escribió en Rey Lear que en este mundo “los locos conducen a los ciegos” que parece un escrito de hoy.