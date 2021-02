Hoy no quiso pensar como médico al ver el dolor de la familia cuando explicaba la gravedad del paciente y pintaba el más seguro y fatal futuro. Y no quería hacerlo pues en contra de las probabilidades y en su interior deseaba lo mismo, que se diera el utópico milagro.

Hoy ella no quiso pensar como enfermera, ni en las prevenciones del COVID y le permitió a la familiar llorar sobre su hombro por la pérdida de otro ser querido y se permitió darle un abrazo solidario.

Hoy no quiso ser médico; solo quería apartarse de hospitales, camas, clínicas y enfermos y llorar por tantos meses de frustraciones, de pacientes perdidos, de noches desechadas tratando de aprender de una enfermedad desconocida. Hoy no intentó atesorar dolorosos recuerdos y los alejó por siempre en el cuarto del olvido.

Hoy no quiso pensar en ese mañana que aún parecía tan lejano en que el virus fuera un pasado, las mascarillas un mal recuerdo y la pérdida de amigos, familiares y pacientes solo un mal sueño enterrado en el regreso de los besos y el retorno de los abrazos.

Hoy no quiso pensar en la prolongada espera por unas vacunas que parece que nunca llegan, ni en la absurda discusión de pequeñeces politiqueras compitiendo por las minucias que sus propios egoísmos nos han dejado en la bandeja de la salud y de la vida.

Hoy no quiso saber de aquellos que durante más de un año han consumido pócimas mágicas y medicamentos sin evidencia y ahora cuestionan y se niegan a recibir las vacunas que han demostrado, científicamente, que funcionan.

Hoy no quiso pensar en la cruda verdad: nada erradicará el virus, el SARS-CoV-2 no desaparecerá de nuestras vidas, y vendrán otros, las infecciones seguirán. Hoy no deseaba escuchar noticias falsas que niegan la verdad: las vacunas han demostrado eliminar las muertes y han reducido dramáticamente las hospitalizaciones; las vacunas son la única y real solución a la pandemia; las infecciones seguirán, lo importante es evitar las consecuencias graves como la hospitalización y la muerte; la vulgar gripa, la influenza de siempre, mata entre cinco y Y20 personas de cada 100.000, entre tanto, las vacunas contra el SARS-CoV-2, independiente de si su eficacia es del 66% o del 95%, hoy por hoy han demostrado que ninguno de los que las han recibido ha fallecido y muy pocos han tenido que hospitalizarse. Además, las variantes de virus son muy contagiosas, pero no se ha demostrado que la vacuna sea ineficaz contra ellas. Alguna protección contra tales variantes confiere las vacunas y ese algo de protección parece ser suficiente hasta el momento. Ya lo decía Benedetti: “Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas o puedo celebrar que las espinas tienen rosas”.