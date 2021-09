Así como nos acostumbramos a decirle “doctor” a alguien que no tiene un título que lo acredite como tal, usamos constantemente la palabra “honorable” para muchos concejales que no lo merecen.

Dice el diccionario que una persona honorable es aquella digna de ser honrada, que merece el respeto o estima de los demás. Pero basta con ver un par de sesiones para identificar a esos cabildantes que históricamente han irrespetado a la ciudad, no solo con populismo y politiquería, sino que ni la silla del honorable recinto quieren ir a calentar. A ellos, curiosamente les sirvió la cuarentena en pandemia, pues desde casa apagan la cámara y de vez en cuando intervienen. Eso de no encender la cámara es darle la espalda a quien nos habla, uno no sabe si de verdad el otro está allí atento o jugando Play Station.

De frente lo hacían, ahora cómo no iban a aprovechar la virtualidad. En Cartagena, por ejemplo, encontré una nota de 2016: Concejales “debaten” el futuro de Cartagena desde sus celulares, es el titular. En esa época estaba en su recta final el debate del Plan de Desarrollo; sin embargo, las fotos muestran a varios chateando, distraídos o hablando por celular. “No están concentrados en los problemas que estamos hablando”, dijo una de las líderes afro que intervino en la sesión, mientras la mayoría miraba para otro lado.

Para no ir tan lejos, en Barranquilla se encuentran los campeones de la “honorabilidad”. En ese mismo 2016, como destacó La Silla Vacía, “el Concejo, aunque la ley les permite 20 sesiones mensuales, tuvo apenas 59 sesiones ordinarias y 21 extraordinarias todo el año. Y durante el primer semestre de 2017, por ejemplo, sesionó solo seis días, es decir, ganaron menos de tres millones de pesos en seis meses, menos de un salario mínimo mensual”. ¿Será que vivían solo de ese ingreso?

De propuestas y control político, pocón pocón, y eso quedó evidenciado recientemente en un video en el que habla más el secretario que los cabildantes. La única proposición fue hacer un minuto de silencio por las víctimas de la COVID-19, pero el silencio se extendió al conocerse que ninguno, léase bien, ninguno de esa comisión tenía nada más que decir. En menos de 10 minutos terminó la sesión por la que los “honorables” ganan 516 mil pesos, sin importar cuánto se demoren.

Miren esto que nos revela La Silla Vacía: en 2020 hicieron solo 4 sesiones porque hasta ese año “les pagaban solo por sesiones de plenaria (a las que asisten todos), pero este año se aprobó la Ley 2075, que autoriza el pago por sesiones de comisión”. Claro, vieron el papayazo y “solo en agosto y lo que va de septiembre llevan 17”. Créanlo, sesionan hasta “por fuera de los periodos ordinarios y extraordinarios”. Honorables que ni que na’.

Adenda: ¿Dónde estarán esos “honorables” concejales que leían hasta “siete libros y medio” por mes, para que ayuden hoy a los libreros del Centenario que pasan hambre?

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz.