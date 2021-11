Mensaje a Jorge De Oro, comerciante, de quien este periódico publicó un emotivo reportaje el domingo 17 de octubre. “Desde que te conocí en los negocios hace casi dos lustros, me identifiqué contigo en que los dos hemos logrado consolidar familias y empresas, saliendo adelante a pesar de las dificultades. Me extiendo en escribirte y no quedarme solo en felicitarte, porque quiero compartir contigo un interrogante que tengo desde hace mucho, en cuanto a qué es lo que nos hace diferentes, qué es lo que nos impulsa al mejoramiento continuo, qué es lo que nos hace saber que tenemos el poder de superarnos. Es decir, cuál es el interruptor que tenemos los que logramos superar las adversidades, que el común de la gente no tiene.

Tú, que viniste desplazado a la ciudad, ¿qué fue lo que impidió que terminaras en los cinturones de pobreza, como le sucede a la mayoría? Yo, citadino y de familia acomodada, pero que al llegar a la edad productiva estaba en un momento oscuro, igual de bloqueado, confundido, creyendo también como tú que no tenía forma de salir del atolladero. El tema es que, de pronto, a los dos nos aparece algo en nuestra mente que nos dice: tú puedes salir adelante, atrévete.

En el mundo empresarial y del desarrollo personal hay muchos mensajes de superación, de autoayuda, capacitaciones, retiros espirituales, etc., que intentan hacer que las personas se superen. La gente recibe el mensaje pero, en gran proporción, no se produce el cambio, no se les mueve el interruptor. ¿Será posible identificar ese interruptor en un solo concepto, en una teoría unificada, en una sola técnica aplicable? Para mí, es el resultado de aplicar una pequeña pero poderosa palabra: fe. Pero no la fe religiosa, ni la que pueda imprimir un líder o una idea. Me refiero a la fe en uno mismo. Fe que hace creer que se puede. Pero, y ¿dónde podemos conseguirla como para iniciar un programa en que se le implante esa fe, por ejemplo, al padre de familia que camina por la calle desgonzado, con cara de desesperanza y pensando en el suicidio? Es un misterio de la vida.

No importa no resolver por ahora la incógnita. Debe ser que no nos corresponde. Lo importante es que a ti y a mí nos fue dado ese interruptor. Nos convertimos en hombres de oro, lo que nos permite meterle cada vez más kilates a nuestro devenir. Hombres capaces de sacar adelante su familia, su empresa, generando prosperidad y riqueza, pero sobre todo, capaces de conquistarnos a nosotros mismos. La esperanza es que, de la forma que sea que la vida lo hace, en algún momento el desdichado padre de familia descubra el interruptor de la fe en sí mismo para cambiar el rumbo de su destino, tal como hicimos tú y yo”.