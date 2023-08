¿Hasta cuándo las talanqueras?

“Tenemos que ser realistas, sabemos que no es lo ideal, pero en estos momentos con la percepción de inseguridad que hay en Cartagena... es válido...”, esta fue la respuesta, en junio de 2016, del entonces alcalde Manolo Duque, cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la instalación de talanqueras como medida de las comunidades para controlar la inseguridad.

Y agregó: “Las Gaviotas, por ejemplo, es una vía totalmente peatonal. Los bandidos se metían en moto y atracaban a la gente. Estuvimos preguntándole a la comunidad qué era lo que pasaba y nos decían que desde que pusieron la reja los atracos se han disminuido casi en un 200%. Esto les ha dado resultado. Yo comprometí a la Policía que, si ellos garantizaban la seguridad a la gente de allí, les quitábamos las rejas, pero en ese solo barrio hay cerca de 8 calles iguales y no se atreven a garantizar la seguridad, entonces, lógicamente, si la gente se siente segura con las rejas, nosotros la apoyamos”.

La verdad sonaba decepcionante que el primer jefe de la Policía del Distrito admitiera que era imposible garantizar la seguridad en los diferentes sectores. Eso llevó a que las talanqueras en Cartagena se multiplicaran rápidamente. Ya no era suficiente la puerta con cerrojo, las ventanas aseguradas, ni las rejas con candado para proteger la casa; sino que también se quería respirar tranquilidad en la calle y en las terrazas, donde las alarmas comunitarias, los vigilantes haciendo rondas y en algunos barrios hasta con cámaras instaladas, parecían no ser tan contundentes como una talanquera que bloqueara la vía a todo lo ancho, que impedía el paso de los bandidos y no bandidos que se movilizaran en cualquier vehículo, lo que empeoraba los trancones en zonas aledañas.

Siete años después, son varias las talanqueras que siguen tan firmes como las murallas. Algunas han sido retiradas porque otros vecinos, afectados por la movilidad, denuncian ante las autoridades la flagrante invasión del espacio público. Pasó recientemente en Villas de La Candelaria, donde sus habitantes se molestaron por el desmonte de talanqueras que habían instalado hace dos años “para protegerse de la delincuencia”. Uno de los residentes dijo que “la inspectora está amparando los derechos del bandido porque ahora los delincuentes podrán entrar con facilidad para hacer sus fechorías y huir. Ella debería estar a favor de la comunidad, no de los bandidos”. No, señor, esto no es culpa de la inspectora, ella cumple con su trabajo.

Tampoco hay que aplaudir a un alcalde porque permite que nos encerremos para sentirnos más seguros, ni al que les deja el camino abierto a los bandidos sin tomar acciones serias. Quitar talanqueras e inmediatamente garantizar la seguridad debe ser un compromiso de nuestros mandatarios y autoridades. Que digan los candidatos cómo lo van a lograr.

*Periodista y Profesor. Magíster en Comunicación.