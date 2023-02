“La inflación se puede convertir en hambre y pobreza para Cartagena”. Así titula El Universal en su edición del pasado viernes 10, el informe sobre la conferencia que dictó en esta ciudad el exdirector del DANE y precandidato a la Alcaldía de Bogotá, Daniel Oviedo.

Obviamente la pregunta que casi todos nos podemos hacer es hasta dónde más va a llegar el hambre y la pobreza. Esto porque la presentación se hizo solo sobre una parte de la información del DANE, pues cifras de los informes de Pulso Social, que se producen cada tres meses, no se vieron o no se incluyeron; además, algunas preguntas fueron eludidas o no se respondieron con todo lo que cualquier persona informada conoce.

Lo que nos debe poner a reflexionar respecto a la real dimensión del impacto de la inflación es una serie de temas no contemplados en la exposición, como por ejemplo, todo el universo de aspectos relacionados con la informalidad. Si como dicen diferentes fuentes, cerca del 60% del empleo en la ciudad es informal, esto es, que no tienen ninguna seguridad social, ni previsión para vacaciones o cesantías, y menos para ahorrar o garantizar algo de la sostenibilidad para el trabajador y su familia, así como tampoco entrar a hacer parte de procesos formales, como es por ejemplo la adquisición de vivienda subsidiada, el impacto es más profundo de lo que dicen las cifras.

También debemos considerar, como lo han demostrado recientemente algunos informes, que el turismo genera un bajo impacto en el empleo formal en la ciudad y lo que se observa es una rapiña entre todos los actores de la cadena por tratar de ganar lo mayor posible en el menor tiempo.

¿Cuál es el impacto en la inflación local, de los precios de casi todos los alimentos que nos llegan de distintas partes del país?, ¿cuál es el impacto de un dólar que se mantiene elevado y que infla casi todos los bienes y servicios en la ciudad, así no hagamos parte del negocio del turismo?, ¿cuál es el impacto a corto y mediano plazo de una energía eléctrica que ha venido creciendo en forma sostenida y hoy es de las más elevadas del país?

Me preocupa que se asuma la relación hambre-pobreza como dos caras de un mismo problema, pues en nuestra ciudad este fenómeno está alimentado por otros factores, como la baja calidad de la educación, la desesperanza, la inseguridad, el desempleo, la ineficiencia de los sistemas públicos de transporte, estimulados por un gobierno local que no escucha, no toma decisiones en los aspectos de incidencia en la pobreza, que se ha caracterizado por la baja capacidad de tomar medidas para atender a los sectores con mayores carencias y actuando más en función de las redes sociales, que de aportar efectivamente en golpear este complejo fenómeno. Creo que el conferencista se quedó corto en los impactos de la inflación en la ciudad, pero ojalá sea así.

*Sociólogo.