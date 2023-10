Hallelujah

“Que la guerra pronto acabará

Que en el mundo al fin reinará la paz

Que no habrá miseria alguna

Aleluya. Aleluya...

Porque Dios nos proteja de un mal final (...)”, Leonard Cohen.

Creo que nos iría mejor en este mundo si nos gobernaran las damas, aunque sean de hierro. Soñé con unas velas prendidas que daban luz en la oscuridad y se convertían en mujeres que lanzaban consignas por la paz exhibiendo sus pancartas, con palomas blancas.

Luego, me topé con la realidad, las vi, miles de mujeres israelíes, del movimiento Women Wage Peace (Mujeres que se activan por la paz) y Women of the sun (Mujeres del sol), de una asociación palestina. Ellas marchaban, ese 4 de octubre, con sus cánticos cerca del Mar Muerto, gritando para que cesaran los conflictos, la barbarie, la muerte. Las observé con sus pañoletas turquesas: en su mezcla se representa el azul de la bandera de Israel con el verde, un color que es preferido en la cultura árabe.

Sus voces de protesta no fueron escuchadas, ese día, 7 de octubre, se presentó ese virulento ataque del grupo Hamás (que no representa todo el pueblo palestino), asesinando a centenas de ciudadanos, muchos jóvenes que simplemente estaban bailando. En esa fecha también los energúmenos secuestraron decenas de personas, incluyendo niños, violaron y asesinaron a muchas mujeres, en una forma inmisericorde. Se olvidaron de los derechos humanos, de la paz. En una entrevista a Judith Gilbert, una de las organizadoras de la marcha, relacionó con acierto: “La paz será o no seremos. No hay alternativa en esta región. O es la paz o seguiremos matándonos, muriendo, perdiendo gente, enterrando gente, derramando sangre. Cada vez más rápido, porque cada vez hay menos tiempo de esperar entre una acción y otra”.

La reacción de Israel no se hizo esperar, los habitantes de la Franja de Gaza fueron bombardeados (en un hospital murieron más de 471 personas y hubo más de 340 heridos. La pelota de la culpa se la pasan de los unos a los otros). Lo cierto es que para cuando escribo esta columna, se reportan más de 3.000 muertos en Gaza, y en el pueblo de Israel, van más de 1.500 decesos. Una de las más talentosas poetas y novelista feministas de Gaza, Heba Abu Nada (nació en la Meca, 24 de junio de 1991- Franja de Gaza, 20 de octubre de 2023), autora de la novela “El oxigeno no es para los muertos”, con apenas treinta y un años de edad, escribió, antes de morir por esos bombardeos: “La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo; aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración; negra, excepto por la luz de los mártires”.

De pronto el mundo está mal gobernado, con razón García Márquez señalaba: “Las mujeres están aquí para perpetuar el mundo, la especie. Para que esos locos, esos imbéciles que están ahí, no acaben todo”.

Es indudable, los demócratas y librepensadores del mundo tenemos que elevar nuestro grito de protesta contra tanta barbarie, provenga de quien provenga, parece que prima la sinrazón, la locura de sangre, la arbitrariedad. La vida ya vale menos que el proyectil que la quita. Hay mucho dolor, por un lado, la extrema izquierda fomenta el antisemitismo y por otra arista, la extrema derecha la islamofobia, mientras, los muertos aumentan. No se tiene en cuenta para nada esa hermosa frase del gran Daniel Barenboim, director de orquesta en Argentina, primer ciudadano del mundo con nacionalidad de Israel y Palestina, quien nos recuerda: “Siempre he creído en la solución pacifica de los conflictos y también sé que el problema de Medio Oriente no tiene solución militar”.

Nuestro corazón está muy triste, muy arrugado. Para terminar, ya hace ochenta y tres años (31 octubre 1940) se estrenó en el mundo una inolvidable película ‘El gran dictador’ (Charles Chaplin), que es bueno recordarla en estos tiempos dantescos, con la siguiente frase: “El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las armas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia las miserias y las matanzas”. Va en la misma línea que Gandhi cuando recalcaba que “la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad”.

Es indudable, las mujeres están más comprometidas con la paz del mundo, de pronto, su dolor viene desde que tienen la gracia de parir. Sé que en algún momento de la humanidad nos gobernaran las féminas, Golda Meir, la “dama de hierro”, en el Medio Oriente, una figura importante en la creación de Israel, nos decía: “La paz llegará cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian”.