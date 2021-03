Desde el primer llanto la humanidad vive entre el estrés y las dificultades. Pero, con el paso de milenios el aumento de la ansiedad, la depresión y el suicidio parecen demostrar que la felicidad está cada vez más lejana y que la tristeza pulula. Personas que parecen tenerlo todo se quejan de carecer de ella. El diccionario menciona que la felicidad es el estado de grata satisfacción espiritual y física. La COVID-19 generó tales temores que se hizo necesario proteger la salud física y mental. Para lo primero estaba claro: lavado de manos, mascarilla y distanciamiento. Pero, para la salud espiritual y mental...

Durante la primavera de 2018 la Universidad de Yale abrió la clase de “felicidad”. El curso plantea que “la alegría también se aprende, como el golf o el esquí”. Fue presencial y debió cambiarse a la sala de conciertos por el inesperado sobrecupo. Con la pandemia más de 3 millones de personas la han tomado, de manera virtual, convirtiéndola en una de las más populares en los 320 años de historia de la universidad. En ella se les pide a los estudiantes que evalúen sus patrones de sueño, lleven un diario de gratitud, hagan el bien sin mirar a quien y evalúen si tales cosas generaron cambios positivos en su estado de ánimo. La clase se resume en tres cosas tan simples que vale la pena repetir: dormir, agradecer y ayudar a otras personas.

La Universidad de Harvard imparte una cátedra similar que se resume en seis consejos: perdone sus fracasos; no dé lo bueno por hecho, agradézcalo, las cosas no vienen por sí y no siempre estarán allí; haga ejercicio, al menos 30 minutos diarios; concéntrese en una cosa a la vez, tanto en el trabajo como en el ocio; aprenda a meditar, hacer introspección y enfocar el rumbo de sus pensamientos hacia el lado positivo; resiliencia, enfrente la adversidad y crezca con ella.

La mayoría de asistentes reportaron beneficios si bien no encontraron la tan anhelada felicidad. Para ellos no han sido más que los obvios buenos consejos de la abuela. Tras lo peor de la pandemia, el 89% de los colombianos dijeron no ser felices, con lo cual hacían méritos para recibir la susodicha clase.

Aristóteles decía que el ser humano cree alcanzar la felicidad, con dinero, fama y/o placer. Por esas calendas los estoicos, Marco Aurelio el que más, decían que hay algo más sublime: hacer el bien, sentirse y estar bien. Aunque muchos lo discuten, tengo para mí que la felicidad es una sabia pero difícil conjunción entre el sencillo “no hay problema” del “Hakuna matata” del Rey León y la compleja admonición de Epicteto: “No procures que lo que sucede suceda como lo quieres, sino quiere que lo que sucede suceda como sucede, y serás feliz”.