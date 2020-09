Amigos muy cercanos me han contado que últimamente se les ha dado por determinar cuántos muertos, entre familiares y amigos, llevan desde que el virus hizo su aparición en Colombia.

La mayoría pasa de diez, pero en lo que coinciden todos no es tanto en la lamentación por el amigo o pariente que abandonó la vida, sino en lo desconcertante que resulta recibir una mala noticia tras otra.

Muchos de ellos, al igual que yo, se imaginaron que en cuanto se acabara la cuarentena y comenzaran a abrir los espacios que antes frecuentábamos (por costumbre o por necesidad) y el transporte público fluyera libremente, la desbandada sería desenfrenada.

Pero no ha sido así, no tanto porque continúen las restricciones en la movilidad sino por el miedo que se ha apoderado de quienes ya casi se sienten hastiados de tanto estar recibiendo malas noticias cada semana. Y lo peor: no poder visitar a los enfermos; o, en el peor de los casos, dar el último adiós de manera presencial.

A veces se amanece con un muerto y se anochece con otro, tal como si hubiera una guerra entre bandos que pueden surgir de cualquier lado, solo que esta vez los perpetradores no son los alzados en armas ni las bandas criminales, sino un enemigo invisible y altamente letal, que aún no muestra intenciones de marcharse por donde vino.

La semana pasada una amiga me contó que llamó a un pariente muy estimado, para saber cómo seguía de una gripa que lo había atacado tras las repentinas lluvias que vienen precipitándose después de los abrasadores soles; y se alegró de que el enfermo estuviera mejorando y hasta recobrando el ánimo para intercambiar bromas, pero al siguiente día la llamaron para avisarle que el aparentemente recuperado había fallecido. Así no más.

Con noticias como esa, no queda otro remedio que cada ciudadano se aplique la cuarentena a sí mismo, no importando las propagandas entusiastas que salen de las voces de las autoridades y vuelan a través de los medios de comunicación, como queriendo que la gente deje de aterrorizarse pensando en quién será el próximo.

Salir, si es estrictamente necesario; y mantenerse en casa con los cuidados sanitarios, sigue siendo la impronta que debe sostenerse hasta que aparezca el antídoto que de verdad garantice que el peligro ha pasado.

Este año ya empezó a ser un mal recuerdo, sobre todo para quienes jamás habíamos visto algo parecido a lo que se está viviendo. De todo nos imaginamos, menos que el 2020 vendría con esta manta oscura que todo lo ensombrece, que todo lo aplaza, que todo lo complica, que todo lo entristece...