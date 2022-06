Hacia una Justicia Terapéutica

El conocimiento debe estar orientado a facilitar la búsqueda de la justicia y de la verdad. No es otro el propósito, no se trata de un juego de egos, tampoco es una perversa práctica que acomoda los resultados a la teoría del caso del ente acusador o de la defensa. El profesional no deberá obedecer a presiones, ni estará al servicio del crimen o de la impunidad.

La fragilidad de los procesos penales se ve afectada por las malas prácticas. Es una labor ardua que se sitúa en un contexto de múltiples violencias que son reales; en contraste con falsas denuncias, de las cuales poco se habla, pero existen.

Hay un escenario aun más complejo: situaciones mixtas en las cuales parte de los hechos son ciertos y otra parte han sido desfigurados, ¿Está nuestro sistema de justicia preparado para hacer frente a esta realidad?

En procura de garantizar la protección de las presuntas víctimas, los profesionales que se encargan de valorar sus testimonios, deben estar lo suficientemente preparados, como para no dejar dudas de su procedimiento, que puedan ser usadas por la contraparte para desacreditar la validez del testimonio de la víctima, que en muchos casos será el material probatorio más importante y a veces el único ante un presunto caso de violencia intrafamiliar, esa que sucede en la clandestinidad, esa de la que solo sabe a ciencia cierta la víctima y el victimario, o el denunciante y el denunciando.

Y aunque víctima es en femenino y victimario en masculino, este binomio no es estándar y la realidad trasviste esta forma que se ha construido como la única realidad posible de la violencia.

Quienes se encargan de la atención de víctimas deben partir del principio de buena fe, sin poner en duda lo que las presuntas víctimas expresan, pero en aras de la justicia, de la vedad, del debido proceso y la legítima defensa deben quedar claras las limitaciones de la evaluación y no tomarse como verdades absolutas, sino como aproximaciones al dicho del usuario, de tal forma que las conclusiones podrían ser controvertibles.

La violencia, con sus cifras atroces, ha hecho palidecer la importancia de la buena práctica, la realidad contrasta con los buenos procedimientos. No hay tiempo, hay demasiadas víctimas en espera de sus derechos negados.

Al final, los efectos de la violencia en este país han alcanzado todas las instancias, deteriorando incluso la salud mental de quienes deben encargarse de la protección de los ciudadanos y ciudadanas, que buscan alivio en una justicia que debe dignificar, que debe sumar y no restar, que debe, pese a todo lo vivido, ser terapéutica.

*Psicóloga Jurídica. Magíster en Violencia de Género.