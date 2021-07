Exportar productos agropecuarios endémicos a Alemania y Corea del Sur y elaborar un sistema que permita asegurar el abastecimiento de estos productos en el país ha sido uno de los mayores logros que ha alcanzado Byron Reales Góngora, estudiante de Misión TIC 2022.

Por medio del uso de herramientas digitales, y con los conocimientos que ha adquirido en el programa, este innovador de 26 años es el fundador de Agroboscales S.A.S. También desarrolla una plataforma con la que busca aumentar las oportunidades laborales de las personas y reducir el trabajo informal conectando a empresas, clientes y trabajadores.

Entrar en el mundo digital y aprender a programar también le ayudó experimentó en carne propia el valor de las segundas oportunidades. Tras decidirse a enfrentar los retos que plantea el permanente tecnológico, decidió adquirir destrezas nuevas para emprender retos nuevos.

“Las herramientas que he recibido en Misión TIC 2022 me cambiaron la vida. Yo era parte del grupo de mantenimiento de Andrés Carne de Res, pero lo que he aprendido me ha enriquecido en lo laboral y en lo personal y me ha abierto nuevas puertas laborales. Hoy recibo hasta ofertas internacionales con vacantes de programadores”, nos dijo.

Las mujeres también hemos tenido una gran presencia en este programa con el que trabajamos para posicionar a Colombia como la cuna del talento digital.

Por eso, también quiero resaltar la historia de Mónica Torres, una profesional en finanzas y comercio internacional de 32 años, quien estuvo en nuestro reciente encuentro con el presidente Iván Duque y se ganó una beca en la Universidad del Rosario para aprender sobre aprendizaje automático, o machine learning.

“El Ministerio TIC y la Universidad de Caldas me han abierto nuevas y mejores oportunidades. Por medio de un programa como Misión TIC 2022 me han permitido tener una mayor aspiración salarial y me han ayudado a estar actualizada frente a lo que el mercado laboral necesita en temas tecnológicos”, compartió con nosotros.

Así como ellos, tenemos más de 54.000 tripulantes que se están formando en este momento para seguir apostándole a alcanzar sus sueños y mejorar sus condiciones de vida por medio de las herramientas digitales. Nuestra meta es cerrar los cuatro años de esta administración con 100.000 programadores y esperamos que los próximos Gobiernos continúen apostando a hacer de Colombia un referente en talento digital en América Latina.

Con Misión TIC 2022 y los programas de formación en programación para los más pequeños, comenzamos a cultivar el futuro del país, con profesionales que dejarán en alto el nombre de Colombia en materia tecnológica. Este ambicioso proyecto no solo impulsará la reactivación de la economía en un momento de crisis como el de ahora, sino que nos dará una nueva vocación que se verá en unos años cuando se comiencen a recoger los frutos de los esfuerzos en formación que estamos haciendo ahora.

Estamos viviendo la cuarta revolución industrial y no nos podemos quedar atrás, tenemos que ver hacia el futuro para ir un paso adelante, pues los desarrollos tecnológicos no paran.

Así que es el momento de preguntarnos ¿Queremos hacer historia o ver cómo otros hacen historia? Montémonos en el barco del progreso y seamos pioneros en materia tecnológica, tenemos toda la capacidad y el potencial para llegar tan lejos como nos lo propongamos.