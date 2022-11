Hablemos español

Durante muchos años, incluso desde el siglo XVIII, Colombia siempre se destacó por hablar el mejor español de Hispanoamérica. No obstante, en este nuevo siglo y quizás producto de la globalización, paulatinamente he visto cómo nuestro hablar cotidiano se ha ido deteriorando producto en gran medida por el deseo de sonar diferente y sobresalir con un lenguaje no solo ajeno sino rebuscado. Es así como ya no hablamos de rebajas sino de sale, o de fallecido en vez de muerto y peor aún de aperturar en vez de abrir. O manejar gerundios sin tener en cuenta los tiempos verbales simples de presente, pasado y futuro: fue usada en vez de se usó, fue posesionado en vez de se posesiono... ¿Qué nos pasó?

Pienso que los medios, las redes, los locutores y periodistas - incluso universidades y colegios - cada vez más quieren sonar más interesantes, sofisticados y aparentemente cultos, al utilizar términos complejos, inexistentes y sin sentido cuando en realidad lo que están haciendo es masacrar el lenguaje. Y ni hablar del bendito lenguaje inclusivo que lo que se está logrando es excluir con tanta labia inútil. El español de verdad verdad, a diferencia de otros idiomas, posee términos neutros e incluyentes, como los de algunas profesiones. Por ejemplo, se dice periodista y no periodisto; se dice futbolista y no futbolisto; al hablar de jóvenes no se excluyen las jóvenas ni los jóvenos. Y como estos ejemplos hay muchos que hacen que quienes hablen usen una verborrea que da cuenta más de su ignorancia que de su sabiduría, cultura, educación o voluntad de inclusión.

A esto se suma el uso indiscriminado de términos de otros idiomas -denominados extranjerismos-, no por su ausencia en el español, sino como supuesta señal de inteligencia, o en el caso comercial, para llamar la atención de ingenuos o personas que creen que son bilingües o trilingües. Es así como en vez de estuche o cajita, dicen kit, en vez de daño, atropellan con afectación, y peor aún, en vez de deficiencia o ausencia, falencia que viene del sustantivo falo. Ignorancia y vergüenza total.

Obviamente hay términos que con los avances de la globalización o por su creación original, trascienden las fronteras y forman parte del lenguaje por ausencia de un equivalente. Tal es el caso de la música y el vertiginoso avance de las tecnologías de la información y los avances científicos, cuyos términos trascienden el tiempo y las fronteras . Por ello, encontramos términos de uso cotidiano como software, hardware y streaming, de avances científicos como el TAC, y ni hablar de la música con expresiones como allegro, andante, rondo y pizzicato.

Esta falsa propuesta de inclusión, promulgada incluso por funcionarios y el mismo gobierno, no causan admiración o respeto por la diversidad, sino más bien burla. Claro ejemplo de ello son los siguientes casos: el Día de la Raza por Día de la Diversidad Étnica y Cultura, y el Ministerio de Cultura por Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. No me extraña que al paso de la ignorancia que llevamos con el exceso de los/las, ellos/ellas, empiecen a referirse a quienes nacieron en el Tolima como tolimenses y tolimensas.