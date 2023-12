No solo en esta época sino en cualquier momento de la vida, es importante saber el lenguaje que utilizamos. El lenguaje positivo es la forma que les damos a las palabras, estas nos ayudan a ver el lado favorable de cada una de las personas, de las cosas, de los problemas y nos ayudan a comprender nuestra propia historia, y nuestro estilo de vida, nos ayudan a construir nuestra personalidad, aquello que vamos a realizar o todo lo que estamos construyendo. Han sido unos años difíciles los que hemos vivido, nuestra historia de Colombia y la misma ciudad Cartagena han tenido que afrontar momentos nefastos, desoladores, desesperanzadores, sin embargo, vemos muchos rostros que, a pesar de la adversidad, muestran su sonrisa anestesiando la misma vida. Para esta época de instantes contagiosos, la gran mayoría abre su corazón y extiende su abrazo, su sonrisa y dádiva a muchos seres humanos que a pesar de sus cargas y estado de abandono por falta de posibilidades están esperando una solución y mientras esa solución les llega, están necesitados de afecto y atención emocional y física. Hablar en positivo nos regala oportunidades, por ejemplo, si quiero tocar unos puntos de mi ciudad, me encantaría que pavimentaran los cráteres que hay en las calles y especialmente en Bocagrande, que, siendo sus habitantes los mayores aportantes en impuesto predial, merece la pena que se tenga en cuenta porque esto beneficiaría a moradores y turistas y no la afearía tanto ni se deteriorarían tan rápido los vehículos. Hablar en positivo de las basuras es soñar con que los basureros satélites desaparezcan, la ciudad merece otras condiciones de orden, de consentimiento, de amor, de cuidado. Hablar en positivo es organizar la movilidad, el espacio público, el respeto hacia los demás, el cumplir las normas y frenar la inseguridad. Hablar en positivo es invitar al otro a ser responsable con la ciudad y ayudar a que marche de manera pacífica. Las palabras positivas tienen una repercusión directa en el funcionamiento del cerebro, haciéndolo más receptivo y tolerante a la frustración. Hay personas que ocupan cargos públicos que no son asertivas para nada y al momento de dar su opinión, aunque estén revestidas por su fuero, deberían evitar abrir brechas porque estas crean unos resentimientos innecesarios que en vez de solucionar el problema, lo agravan. Esto de los estratos es un punto muy delicado porque fueron creados por un Estado para cobrar impuestos dependiendo del mismo sin tener en cuenta que muchas personas que viven en el 4, 5 y 6, por ejemplo, no son ricos como se escucha por las calles. “Es que los ricos”, para hablar en positivo, esos ricos son los que subsidian cuanta cosa se le ocurre a los que tasan. Les deseo feliz Navidad y trabajemos juntos por la ciudad, quiero verla florecer.

*Escritora.