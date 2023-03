Golpe de Estado en Colombia

El viernes pasado participé on-line en un conversatorio de la Universidad Libre al que me invitaron para hablar del estado de la democracia en general y en Colombia. Observé que la expresión golpe de Estado se escucha cada vez más. Incluso recientemente un buen amigo, que está lejos de ser un fan incondicional de Petro, me comentaba en una videollamada que la situación de Colombia se parece cada vez más a la de Chile antes del golpe de 1973. Me meto en Twitter y hay multitud de temas destacados que girar alrededor de la posibilidad de que el Ejército y la derecha pongan fin por la fuerza al primer gobierno de izquierdas de la historia de Colombia. E incluso encuentro a sesudos comentaristas hablando del lawfare, de los golpes blandos y de no sé cuántas cosas más que hacen que a uno se le pongan los pelos de punta.

Lo primero que me gustaría decir es lo siguiente: por favor, si tienen pensado dar un golpe de Estado, denlo a partir de septiembre. Un servidor estará en Colombia todo el mes de agosto y sufrir un golpe de Estado sería de lo más incómodo. Lo segundo es que no exageremos. La afirmación de mi amigo de que a Petro se le está poniendo cara de Allende me parece casi un insulto a la figura de Allende. Se lo dije a mi amigo y lo digo aquí: ni la época era la misma (Guerra Fría, entonces), ni el papel del empresariado colombiano es el mismo (en Chile paralizaron el país), ni, y esto es lo más importante, los gringos están por la labor, cosa que sí estuvieron con Kissinger a la cabeza, en el 73 en Chile. Seamos serios, no habrá golpe de Estado.

Otra cosa bien diferente es que se utilice la coartada del golpe de Estado para desautorizar a todo aquel que le lleve la contraria al Gobierno. Eso sí que se ha puesto bastante de moda en Latinoamérica últimamente. ¿Los jueces investigan mis corruptelas? Ah, no es justicia imparcial, es lawfare, manipulación interesada. ¿Los empresarios no aceptan mis medidas económicas socialistas? Ah, son los poderes oscuros que conspiran para paralizar la economía. ¿La oposición protesta en el Congreso? Ah, maldita politiquería. ¿La sociedad me llama hipócrita por posar de izquierdista y vivir como un pachá? ¡Fake news! Golpe de Estado.

Pero no todo es golpe de Estado. Particularmente, no acostumbran a serlo los golpes blandos, que más bien suelen ser el espantajo que agitan aquellos que no acaban de aceptar los límites al poder que impone la democracia.