El sistema de gobierno en Colombia está en crisis, lo demuestran las cifras de la pobreza y la magnitud de los problemas sociales que agobian a la mayoría de la población, por esa razón la protesta ciudadana que hoy se vive por doquier, es la manifestación pública de una especie de lava que se movía en el subsuelo carcomiendo las estructuras de un Estado dirigido por funcionarios que se olvidaron que su principal labor es el servir al pueblo como lo dice la Constitución de 1991. La razón se resiste en convenir porque el presidente Duque en entrevistas a medios de comunicación se empeña en desestimar el malestar de los marchantes, afirmando que su administración tiene logros tan importantes que jamás otro gobierno ha alcanzado, dejando a la conclusión de quien lo oye o lo ve que en Colombia todo está bien, con un convencimiento total que preocupa por lo irreal e incoherente, he ahí una de las causas del escalamiento de la crisis social que afecta hoy a toda la nación.

En una verdadera democracia, el éxito de los gobernantes se debe medir en el grado de desarrollo humano que promueva y alcance en la población, poniendo todo el poder político, administrativo y fiscal al servicio colectivo sin ninguna clase de discriminación o privilegios, para lo cual debe existir una completa sintonía entre el mandatario y sus gobernados que le permita a este identificar de manera eficaz y oportuna las necesidades tradicionales o que surgen cuando se resuelven otras con el fin de ajustar las estrategias administrativas.

El caso en análisis denota pleno desconocimiento del gobierno central a la realidad del país, evidenciando que no hay canales de comunicación que le suministren al presidente y su gabinete información aterrizada para tomar decisiones o que en forma deliberada se desconoce el clamor de la gente. Para ejercer un buen gobierno se requiere que el funcionario convierta a sus colaboradores en puentes con la ciudadanía, haciendo por ejemplo consejos comunitarios y de gobierno o utilizando formas alternativas de comunicación para saber qué dice y como está la gente del pueblo, lo que no puede el mandatario es dejarse secuestrar por las élites que persiguen el lucro del Estado, sometiéndose al interés particular, aislándose del pueblo.

El gobernante debe obedecer al interés popular, sin ser populista; la Constitución lo define al establecer como fin del Estado el servicio a la comunidad, además que debe promover la participación ciudadana, deuda pedagógica por la que hoy han ofrendado sus vidas jóvenes que luchaban por transformar la vida en nuestra patria.

*P.U. Comunicación Social Periodismo. Especialista en Formación de Formadores.