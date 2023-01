Gobernante vs. electores

Si usted no tiene cómo ahorrar ya que no gana lo suficiente, si usted pudiendo hacerlo no tiene la cultura, usted carecerá de recursos para suplir necesidades inmediatas y emergencias en común, constituyéndose en mayoría ciudadana con posibilidades a tener una mala calidad de vida, menos oportunidad laboral y de estudio especializado; situación que preocupa con el último informe del DNP, de que Cartagena ha perdido 12.000 empleos, siendo más notorio en los formales, en los que la tasa del desempleo subió 10,4%

Ángela Merkel, filósofa y política alemana, expresó: “Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas, culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”.

Los aspirantes en mi terruño se han convertido en propuestas aisladas sin integralidad, los que son elegidos la mayoría de las veces su llegada se debe al resultado de votar en contra de malas administraciones, pero decidimos sin saber lo que escogemos, nos hipnotizan culebreros y trabajamos la clásica vendida del alma al diablo, para acabar con la politiquería, favorecer un pilar económico con intereses y pactos personales etc., total, el candidato y sus seguidores trabajan la doble moral, seducen a los desempleados, mal pagados, excluidos y manejadores de redes usándolos de parlantes con sabor a cianuro, apasionados con algolagnia, sadismo y masoquismo.

Qué interesante que bajo el análisis de los últimos tres planes de desarrollo, los aspirantes nos pudieran decir en líneas delgadas y específicas cómo coordinarían el comportamiento presupuestal de nuestra ciudad, qué inversiones con la empresa privada hay que ir realizando para fortalecer el empleo, implementar el bachillerato bilingüe público, disminuir la desnutrición infantil y empoderar a la mujer con más verbo y menos sustantivo, replantear las concesiones con mejor porcentaje para la ciudad, prestar atención a la plusvalía, darle función al Departamento de Valorización, descentralizar la salud, llevar el IPCC a los barrios, organizar estudios virtuales sin fronteras y organizar más cupos laborales a bachilleres egresados en productos turísticos, que nos permitan incrementar el ingreso familiar, pagarse una carrera técnica y mejorar la competitividad.

Del Mercado de Bazurto solo debe trasladarse lo perecedero al nuevo Mercabastos, y que Bazurto sea un satelital de la talla de un mercadito de Madrid (España), esperamos que se organicen los hijos de minoristas y vendedores en arte, cultura, gastronomía, inventiva con fachadas de nuestra historia y quien la cuente, para que los jóvenes muestren sus habilidades de barberos, raperos, grafiteros y demás cualidades que son fuertes llamativos al turismo internacional, que cansado de alimentos fusionados, se deleiten con el arroz de frijolito, cangrejo y guisos de coco de aves y pescados que estimulan la chupada de dedos.