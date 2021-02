En las sociedades del siglo XXI, el concepto de gobernabilidad involucra la gobernación de la interrelación de actores estratégicos que influyen en la evolución o involución de una sociedad concreta. La pérdida de centralidad del Estado pone a la gobernabilidad como una cualidad que se postula de las sociedades y no exclusivamente de sus gobiernos. En virtud de ello, hablamos de gobernabilidad de un país o de una ciudad, aunque obviamente las cualidades y calidades de los gobiernos son un factor importantísimo, al ser estos actores estratégicos de primer orden. Esta precisión traduce a la gobernabilidad como un proceso democrático caracterizado por un tejido social de interrelación entre una pluralidad de actores individuales y corporativos de diversa naturaleza y procedencia espacial. Con base en estas caracterizaciones iniciales, definimos la gobernabilidad de la sociedad urbana como una estructura de interrelación de actores estratégicos urbanos de carácter público y privado de variados niveles que generan feedback positivo dentro de los cauces de institucionalización formal e informal para la toma de decisiones colectivas y resolución de conflictos en ajuste de capacidades estratégicas y necesidades sociales interdependientes. La gobernabilidad requiere de un espíritu de teamwork de los actores estratégicos para interpretar y gestionar las circunstancias instituidas y contingentes que se le manifiestan en la sociedad urbana. Cuando ello no ocurre, aparece la sístole de gobernabilidad urbana, que es la fragmentación en la interrelación de agentes urbanos estratégicos que privilegia el interés particular por encima del interés comunitario fomentando un margen estrecho de gobernabilidad urbana. El umbral de relacionamiento de los actores estratégicos de la sociedad para decidir y resolver conflictos, deriva hacia un declive del cauce de institucionalización, fomentando un margen estrecho de gobernabilidad que se manifiesta en un posicionamiento de enroque de los actores estratégicos de la gobernabilidad en la teleología de objetivos específicos en desmedro del interés general. Este desfase en los sistemas urbanos del siglo XXI, se pone de manifiesto en enfrentamiento entre agentes urbanos y una escasa proyección consensuada de largo plazo para enfrentar las problemáticas y oportunidades que se les declaran. La sístole de gobernabilidad es un estadio en el cual la estructura sociopolítica acusa un estado de contracción de las interrelaciones entre los actores estratégicos de la sociedad derivado de un deficitario teamwork que determina un feedback negativo y el deterioro del cauce de institucionalización, dando lugar a un margen estrecho de gobernabilidad. Esta posición relacional es proclive al privilegio del interés particular generando una discapacidad de asimilación del interés general de la sociedad.