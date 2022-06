Después de 212 años del Grito de Independencia (1810), Colombia por primera vez tendrá a partir del 7 de agosto un gobierno de izquierda, escogido por el pueblo con el 50,44% de los votos de las elecciones pasadas del 19 de junio.

Muchos se preguntan, ¿cuáles han sido las razones? Yo diría que dos: la corrupción y la pobreza, ambas primas hermanas, porque seguramente si no hubiese habido tanta corrupción, la pobreza hubiese sido menor, por mayor redistribución de la riqueza, así que ese 49,56% en parte tiene la culpa por haber permitido eso. Claro que yo difiero un poco de eso, porque la corrupción y la pobreza viene de mucho antes, desde el momento que fuimos colonizados no por los cuáqueros rígidos que no permitían corrupción que descubrieron y colonizaron el norte, sino por los españoles que nos dejaron esas practicas arraigadas en nuestro pueblo y las guerras europeas de sucesión, y en donde los reyes españoles requerían de nuestras riquezas y se las llevaban, es decir, hubo poca inversión desde el mismo momento del descubrimiento.

Ahora bien, pienso que no todo es malo en este giro a la izquierda y las redes que se han vuelto tan efectivas en dar a conocer información, y oyendo el discurso de Petro como presidente electo, me llama la atención lo siguiente:

1. Será un gobierno que promoverá el capitalismo, es decir, necesitará de la empresa privada y de inversión extranjera si no quiere llevar a Colombia a una situación peor. Este gobierno ha logrado la mayor reactivación económica, tercera en el mundo bajo ese modelo económico.

2. Cuando el Eln y la narcoguerrilla comiencen los asesinatos de líderes sociales y continúe el narcotráfico, tendrá que combatirlas y necesitará del Ejército hasta hacer la paz o acabarlas, no podrá culpar a otro gobierno.

3. Piensa acabar con el Esmad y separar la Policía del Ministerio de Defensa. ¿Qué hará cuando le hagan el primer bloqueo o saqueo por no cumplir sus promesas, ya sea promovido por Fecode o el pueblo insatisfecho?

4. ¿Qué hará cuando comience la corrupción de sus principales aliados, que no son precisamente unos santos, pero sí santistas, y que tanto ha criticado? o ¿cuando tenga que cumplir el ‘Pacto de La Picota’ y estos comiencen en sus andanzas de corrupción, que es lo único que saben hacer? Tendrá que recurrir a los entes de control para que le ayuden a combatirla.

Mucha gente marginada y descontenta siente que tiene quien los represente y eso es bueno, lo malo será cuando no les cumplan; sinceramente espero que eso no ocurra y Colombia alcance niveles de educación y trabajo que le permitan salir adelante, es la única manera y no con promesas de subsidios, que los vuelve más perezosos.