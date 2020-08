Hoy en día la demanda de datos es muy alta; lo es todo, porque la voz, que antes se gestionaba por canales dedicados, hoy se gestiona a través de Internet (IP) usando múltiples aplicaciones como FaceTime, WhatsApp, Skype, FreeCall, entre muchas más.

Esto representó un duro golpe para los operadores de telefonía móvil que vendían minutos y roaming internacional, porque estas apps no respetan fronteras. Algo similar pasó con la larga distancia nacional e internacional, la música, los videos, los canales de Tv, la prensa y el cine: las pataletas de los implicados y sus agremiaciones no pudieron con la fuerza de la tecnología. Pronto seguirá la educación teórica apoyada con prácticas a modo de entretenidos juegos virtuales: simuladores de cómo construir edificios, casas, puentes, carreteras; cómo realizar una operación en humanos; cómo administrar estratégicamente un negocio en ambientes competitivos, y quien sabe cuántas más. De ahí, la necesidad de ampliar la cobertura como se ha hecho con los servicios públicos básicos.

No obstante, a pesar de que llevar Internet a los sectores populares ha sido el deseo de muchos gobiernos, construir la infraestructura física para llevarla tiene el inconveniente de la piratería; y la vía inalámbrica, aprovechando la telefonía móvil y 4G, o el satélite, representa un costo muy alto para esos hogares. En estratos medios y altos se pueden suscribir contratos en los que se compra ancho de banda, es decir velocidad sin límite de datos, utilizando cables. Pero para los más bajos (1, 2 y hasta 3) se tiene que usar la telefonía móvil 4G –cuando hay cobertura– y comprar paqueticos de datos a los que popularmente le llaman ‘gigas’ (la unidad de medida), lo cual es inicuo y regresivo, porque a quienes tienen menos les toca pagar más.

Por qué es así, se preguntarán ustedes. No es por perversidad, como podrían imaginar, sino porque las radiofrecuencias transmitidas fuera de un medio físico, es decir por el aire, tienen límites regulatorios para evitar interferencias que no existen por el cable de fibra óptica, o el coaxial. La tecnología llamada 5G, que se implementa en una banda de frecuencias más altas, permitirá mayor ancho de banda, y que los operadores de telefonía celular en competencia, ofrezcan ya no ‘gigas’ si no ‘ancho de banda’ sin límite de datos, igual que por el cable.

Sin embargo, para hacerlo accesible al bolsillo de esa población, habrá que recurrir a alguna modalidad de subsidios: los cobros por solidaridad que ya se aplican a los servicios públicos básicos y a las pensiones podría ser uno, para evitar que caigan en manos de la burocracia.

Los planes ‘ilimidatos’ y ‘pasa gigas’, que ya ofrece al menos un operador, aunque con limitaciones técnicas que espero superen pronto, van en la dirección correcta. Igual el 1Hogar+1Hogar de otro. No dudo que 5G, permitirá consolidarlo.