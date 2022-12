Gestores de desconfianza II

Después de publicar la primera parte de esta columna, recibí varios correos electrónicos en los cuales fui agredida por lectores que prácticamente le atribuyen el estado lamentable de este país a que existan personas como yo, que dicen tener formación pero que no hacen sino decir disparates. ¡Es más, hasta pícara me dijeron! Y como me considero una mujer con vocación honesta a la enseñanza, insistiré en algunas reflexiones dirigidas a la reconciliación más allá de la polarización. La figura de los gestores de paz se encuentra consagrada en la Ley 418 de 1997; sancionada por el presidente de ese entonces Ernesto Samper Pizano. Ley que permite “adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, dirigidos a: obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los Derechos Humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de los miembros de estas organizaciones o su tránsito a la legalidad y la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo”. Uno de los expresidentes que operativizó la misma fue Álvaro Uribe Vélez, quien durante sus dos períodos presidenciales la utilizó para otorgarle libertad a guerrilleros presos como Rodrigo Granda o Nellys Mosquera, alias “Karina”, con el fin de que cumplieran labores humanitarias y generaran contactos ante posibles acercamientos de paz. Ahora bien, los jóvenes de la primera línea, aunque algunos lo pongan en duda, no son parte de grupos armados organizados, por lo que no serían gestores de paz. En realidad, lo que se les aplicará es la calidad de Vocero de Paz conforme el parágrafo 1° del art. 5 de Ley 2272 de 2022 la cual los llama “voceros”: (...) persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos”. En un país donde aparentemente todos claman que a los trasgresores de la norma “les caiga todo el peso de la ley”, como si esta última fuera un bloque de mil toneladas; acostumbran utilizar distintos raceros, según su orientación ideológica. Insisto, escandaliza más un joven que daña un bien ajeno o público; que un fiscal que amenazaba con extinguir el dominio de carros empleados en el paro (no siendo esto jurídicamente posible), utilizara personal pago por dineros públicos para asear su propia casa. ¡Los que quieren todo regalado son otros! Yo creo en la necesidad de una Paz Total: no impune y de construcción colectiva.

*Abogada con especialización en Derecho

Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.