Gerente de ciudad una oportunidad

Como era de esperarse, la nueva posición anunciada por el alcalde Dau, que ocupara Mónica Fadul, ha generado diversas opiniones, a favor y en contra; sin embargo, se nota que hace falta claridad respecto a este nuevo cargo. ¿Cuáles son sus funciones? ¿cómo interactuará con el alcalde y con el Concejo? Sin conocer cuáles serán los planes actuales del alcalde, me adelanto un poco basado en experiencias exógenas.

Primero, vale la pena aclarar que el cargo de Gerente de Ciudad no es nuevo en el mundo. Ya existe en muchas ciudades de Norteamérica y Europa, por ejemplo, desde el año 1908 la ciudad de Staunton (Virginia) contaba con esta figura; sin embargo, el cargo se popularizó en 1914 luego de que la ciudad de Dayton (Ohio) sufriera una inundación severa. Ese gobierno local se dio cuenta que se requería de alguien con la suficiente capacidad técnica para elaborar y ejecutar planes de contingencia, dejando la política a un lado. El éxito obtenido fue tal que el modelo lo copiaron otras ciudades. En Colombia y Lationamérica hay experiencias limitadas de las cuales no hay mucha información. En Cartagena, el cargo por lo pronto no se ha creado oficialmente, pero esperamos que sea exitoso y se pueda aprobar e institucionalizar eventualmente.

Una de las claves del éxito es que quien ocupe este cargo sea políticamente neutro. Pero ese no es el único requisito, también debe tener las capacidades técnicas y ejecutivas necesarias, lo cual se da por descontado con la elegida. Además, se necesita que a Mónica Fadul la dejen trabajar. Entre las dificultades mencionadas por algunos, quienes han ocupado este rol en otras ciudades, incluyen lo siguiente: 1) miembros del Concejo que intentan micro manejar o interferir en procesos netamente técnicos, y 2) oposición de miembros del Concejo que no entienden ni valoran esta posición. Otro aspecto clave que se menciona es que la comunicación al público debe ser rápida, concisa y eficaz; además que se debe estar preparado para responder oportunamente a ataques en los medios sociales.

Como el rol es netamente técnico, parecido a lo que es un CEO en una compañía privada, el cual le responde a una junta directiva, entonces este debe ser el enfoque. El liderazgo político, los lineamientos de para dónde va la ciudad los debe presentar el alcalde y estos aprobados por el Concejo. La (el) Gerente de Ciudad se encarga de formular y ejecutar los planes técnicos (incluyendo la contratación del equipo de trabajo).

En ese sentido, Cartagena necesita mucho. Decir que en Cartagena hace falta recuperar la institucionalidad no es algo nuevo. Ojalá que el alcalde, apoyado por el Concejo y con la capacidad de ejecución de la nueva gerente le busquen soluciones a este problema. No es tarea fácil, pero cualquier mejora es bienvenida.