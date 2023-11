Ganó Dumek

Para nadie fue una sorpresa que el ganador a la Alcaldía de Cartagena fuera Dumek Turbay. Las encuestas lo mostraban como el favorito desde hace mucho tiempo. El Candidato, hoy “futuro” alcalde, es una persona joven y llena de energía a quien le cabe la ciudad en la cabeza. Pero lo más importante de la personalidad de Dumek es que le encantan los retos. Hoy, más que nunca, la ciudad es un gran desafío. La encuentra desmejorada, caída, con una población sin motivación, que no cree en nada ni nadie; con una fuerza pública desmotivada y una clase política desprestigiada.

Su próximo cargo está totalmente desacreditado. Perdió la dignidad que otrora tenía mientras se perdió en malas palabras, comentarios vulgares, peleas de mercado y camisas de aguacate. Y es que hasta esto deberá volver al Palacio de la Aduana... los buenos modales, las conductas apropiadas, los comentarios oportunos y las buenas relaciones con los medios y la clase política que deberán reaparecer. El respeto nacional que hemos perdido los últimos años debe ser rescatado para regresar a ser la joya del turismo nacional y sitio al que todos quieren venir.

Otra característica del futuro burgomaestre es su capacidad de gestión. Aun cuando lo espera un presupuesto de 3.2 billones de pesos, nada será suficiente para nuestro derrumbado corralito. Afortunadamente, él sabe buscar recursos a nivel nacional y traer inversión para nuestra tierra. Es bien sabido que los grandes proyectos de ciudad solo son posibles si el Gobierno central se “baja del bus”, pero pedir dinero en Bogotá y presentar intenciones de gran envergadura requiere un manejo muy especial de lo público.

Cuento con que lo dejen gobernar y espero que sus enemigos (todo político los tiene) piensen en la ciudad y no se dediquen a empapelarlo y batallar cualquier iniciativa para perjuicio de los cartageneros. Hay que dejarlo trabajar y ejecutar sus promesas de campaña. Él ha manifestado que desea unir a la ciudad, mermar las diferencias y los discursos de odio. Deberá trabajar mucho en esto ya que llevamos 4 años de peleas e insultos que incitaron al resentimiento, a romper vínculos con instituciones importantes y a divorciarse del empresariado local.

Su promesa de pavimentar 70 calles, devolver la seguridad y hacer un malecón son bienvenidas. Pero el rescate del Centro Histórico no da espera ya que eso es lo que vende nuestra ciudad y lo que nos genera el turismo. El turismo es trabajo y el trabajo es progreso. No podemos seguir con las manos cruzadas mientras nuestro activo más importante se viene abajo, se llena de basuras rodeadas de prostitutas que caminan por las vías porque no hay aceras.

159.524 votos son una cifra importante que Dumek deberá respetar y honrar. Pero igualmente deberá convencer a los que no votaron por él que su elección fue un acierto, que sus obras serán su legado y que trabajará para ser recordado.