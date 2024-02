Ganadería: en vilo por arremetida animalista (1)

Definitivamente, los ganaderos seguiremos teniendo tiempos difíciles durante este gobierno que nos detesta. Si con las condiciones precarias del campo en materia de seguridad, clima, servicios públicos, invasiones y vías tenemos más que suficiente penuria, ahora se suma el ataque frontal de la senadora animalista y vegana Andrea Padilla, misma que quiere acabar con la tauromaquia, peleas de gallos, coleo, corralejas y todo lo que a ella no le gusta.

Desde que llegó al Senado, se impuso la tarea de acabar con nuestra ganadería asfixiándonos económicamente. Primero, satanizando el transporte marítimo y llamando a las naves “barcos de la muerte” y usando fotos de ganados famélicos y cubiertos de estiércol sin darse cuenta que las reses mostradas no corresponden a los ganados colombianos, lo que demuestra su total ignorancia sobre nuestra ganadería y me confirma que hace parte de grupos animalistas globalistas oriundos de países del primer mundo que tienen a los agricultores y ganaderos en varios países de la Unión Europea en pie de guerra mediante tumultuosas protestas, bloqueando carreteras y ciudades con sus tractores e implementos de trabajo pues se cansaron de los impuestos arbitrarios y regulaciones absurdas que los tienen al borde de la quiebra.

En el Senado de la República intentó, junto a otros aliados animalistas, prohibir la exportación de ganado en pie por vía marítima pero no tuvo suerte y se topó con que Colombia no puede desconocer tratados internacionales como el GATT. Como esto no le funcionó, decidió cambiar su estrategia y con cuotas burocráticas en el ICA, como la señora Catalina Medrano (fundadora de ACICBA, otro grupo animalista), ahora pretenden implementar una nueva resolución emanada del ICA que aumenta en un 20% el área por animal en un barco, lo que significa que una nave que salía de Colombia cargando 10.000 reses, en el futuro podrá hacerlo con solo 8.000; además, aumenta el peso mínimo de embarque a 350 kg y exigen un veterinario en el barco por cada 1.000 reses, lo que haría que hubiera más veterinarios que tripulantes. Ante estas nuevas exigencias, todas absurdas y abusivas, sin ningún sustento técnico y sin tener en cuenta las exigencias del mercado, se acaba la exportación de ganado en pie; dejaríamos de ser competitivos pues no obstante la regulación colombiana existente nos ha puesto por encima de países como Brasil y Australia en cuanto a confort animal, nada ha servido para hacer entrar en razón a nuestros animalistas extremistas.

Me veré obligado a escribir otra columna para que los ganaderos y la ciudadanía se enteren de más detalles sobre el daño al que estamos enfrentados.