Fútbol y Derechos Humanos

Hace apenas unos días Argentina se consagró campeón de la Copa Mundial de Fútbol en el que fue, para muchos conocedores del deporte, el mejor partido en la historia de los mundiales. En unos encuentros épicos, este deporte nos regaló a muchos y muchas fanáticas alegrías y emociones difíciles de equiparar.

Con un cúmulo de pasiones desatadas y millones de seguidores en todo el mundo que seguían cada partido y cada hazaña, también vinieron con más fuerza reflexiones válidas sobre la situación de derechos humanos en el mundo. Tales reflexiones problematizaban, desde el surgimiento espontáneo de nuevas masculinidades en las canchas capaces de llorar, abrazar y emocionarse, hasta la muerte de miles de migrantes trabajadores en la construcción de los estadios en Catar y las restricciones de los derechos de las mujeres en ese país.

Dichas restricciones a los derechos de las mujeres en el país árabe han incluido la tutela masculina, que es un permiso que deben conceder a las mujeres sus “guardianes hombres” para, por ejemplo, realizar viajes al exterior o casarse. Sobre el asunto, en un amplio informe de Human Rights Watch, la organización concluyó que la tutela masculina cercena los derechos de las mujeres y niega el derecho a tomar decisiones clave sobre sus vidas.

Otros temas muy comentados durante el desarrollo del mundial de fútbol también daban cuenta de la situación de muchos deportistas migrantes que fueron figuras claves de las secciones nacionales. Ese es el caso de Mbappé, la figura estrella de la selección francesa hijo de un inmigrante camerunés y de una francesa con ascendencia argelina que, al igual que muchos compañeros de su selección con quien comparte su condición de migrante, llenaron de orgullo con sus triunfos a todo Francia.

En contraste, la selección Argentina de fútbol, junto con Corea del Sur, Arabia Saudí y Brasil no tienen jugadores foráneos. En un reciente artículo publicado en el Washington Post, la profesora Erika Denise Edwards se cuestiona por qué en la selección Argentina no hay jugadores afrodescendientes, al tiempo que desmiente algunos mitos difundidos en la cultura popular sobre la ausencia en ese país de población de descendencia africana. La autora señala que ha sido la narrativa del Estado de querer borrar la negritud -equiparando perversamente la modernidad con la blancura- lo que ha impedido la integración de la comunidad no blanca y no mestiza en la Argentina.

Celebro que cada vez y con más fuerza el movimiento feminista, antirracista y de derechos humanos se siga tomando todos los espacios que nos integran como comunidad. Celebro que hablemos de fútbol, pero celebro aún más que hablemos de fútbol y su relación con los Derechos Humanos. También tendremos que jugar esa gran apuesta por los derechos de todos y todas.

*Abogada. Magister en Derecho.