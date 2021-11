El 1 de octubre de 2020 los ciudadanos del Caribe colombiano creyeron dejar atrás la pesadilla del pésimo servicio de energía eléctrica que durante dos décadas prestó Electricaribe, empresa que no hizo cosa distinta que llenar de frustraciones a millones de personas que sufrían a diario los rigores de los cortes intempestivos que duraban horas y días enteros, sin que se corrigiera tamaña irresponsabilidad.

Aún se recuerdan las protestas de los usuarios por el daño permanente de los electrodomésticos debido a fluctuaciones del voltaje, los rostros llorosos de comerciantes que perdían dinero a diario por el descongelamiento de productos perecederos, las madres desesperadas ante el llanto de sus hijos presas del sofoco, la imposibilidad de lograr normalidad educativa en colegios donde se requerían abanicos en el techo por el calor infernal en los salones de clase.

El 29 de septiembre de 2020 el presidente Iván Duque presentó desde Barranquilla con bombos y platillos a los dos nuevos operadores que reemplazarían a una Electricaribe intervenida desde 2016 y que los costeños querían olvidar para siempre. Afinia y Air-e se comprometían a invertir 8.7 billones de pesos en diez años para mejorar y optimizar el servicio eléctrico en todo el territorio Caribe. Afinia operaría en Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba, y Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El mandatario dijo: “Podemos decir a toda la comunidad de la costa Caribe colombiana que hoy empieza la nueva historia del servicio de energía en nuestro país para esta región, y empieza con soluciones de equipo, con soluciones financieras, con soluciones regulatorias; y tenemos dos operadores para la región”.

La nueva historia de que hablaba Duque se está volviendo la misma historia de Electricaribe. El nivel de reclamos parece mantenerse por un servicio que no mejora de manera ostensible y además es caro, la insistencia de venderles nuevos medidores a los usuarios, los cortes diarios de luz, algunos tan seguidos y rápidos que no dan tiempo de desconectar aparatos eléctricos y electrónicos para evitar su deterioro. A Afinia tampoco le interesaría la estética. En Bocagrande, el barrio turístico por excelencia, ya no cabe un enjambre más de cables en los postes, espectáculo tan deprimente que habla muy mal de la empresa operadora y maltrata mucho más la imagen de Cartagena ante los visitantes.

El tema eléctrico en el Caribe debe asumirse como asunto regional. No se plantea así porque hay de fondo un problema de liderazgo y los políticos siguen pegados al plato de lentejas centralista, cuyas imposiciones son cada vez más dañinas. ¿Hasta cuando?