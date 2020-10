Esta es la tercera encíclica de Francisco, tras “Lumen fidei” (2013), iniciada por el papa Benedicto XVI y “Laudato si” (2015) (Reuters) El documento es su propuesta para construir “un mundo más justo” y mientras Francisco lo escribía se produjo la pandemia de coronavirus, lo que ha hecho que el texto cobre mayor importancia ante la necesidad de “salir mejores” y “cambiar el mundo”. “La historia está volviendo atrás... conflictos anacrónicos que se consideraban superados.... nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos”. Una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social. “Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta”. “Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros”... nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo.

“Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona, en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos”. “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente”. “Es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa, a pesar de que en el catecismo “se hable de la posibilidad de la legítima defensa mediante la fuerza militar.

“Hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo (...) Pero deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder”. “La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia”. Las distintas religiones (...) ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia”. FRATELLI TUTTI.