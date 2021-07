En la Fiscalía seccional de Bolívar reposan muchos casos que, al pasar los años, no son resueltos pese a tener las pruebas que permiten poder aplicar justicia. Casos de corrupción, de robo de tierras, de muertes y desapariciones que nunca se esclarecen.

Tuve la oportunidad de hablar con investigadores que aseguran que hacen recolección de pruebas valiosas en casos de impacto (que por reserva de la fuente no revelaré) pero que las evidencias demuestran, es posible determinar culpables.

Abogados que tienen procesos represados en la Fiscalía expresan que son muchas las quejas y denuncias que no se resuelven, donde advierten que, de manera sospechosa, se dan cambios de fiscales, se cancelan audiencias sin argumentos de pesos. Para ellos podría haber intereses ocultos.

Casos como el de los terrenos del aeropuerto, donde pese a tener más de 40 pruebas que demostrarían que son de la nación y nunca se debieron vender, la Fiscalía sigue con el caso engavetado después de 8 años, y cuando se logra desde el orden nacional, que se resuelva, la dirección seccional Bolívar en cabeza de Ibeth Hernández, cambian al fiscal del caso, lo cual retrasa más el proceso, porque estaba en manos de un dedicado a lucha anticorrupción en administración pública y fue asignado a un fiscal no especializado en el tema.

Otro caso muy sonado, de hace más de 15 años, tiene que ver con una supuesta estafa, robo de dineros y otros aparentes delitos por la construcción de un edificio en Isla Arena, del que llama la atención cómo unas horas antes de la última audiencia, la directora de Fiscalía convoca a un supuesto comité en el que se le ordena al fiscal del caso no asistir y no realizar la audiencia de imputación.

La Veeduría de la Rama Judicial manifiesta que recibe varias denuncias sobre “supuesta complicidad de la dirección de Fiscalía, para que no se avance en casos de interés particular y no se resuelva como se debe: en justicia”.

“Las denuncias manifiestan acciones para que los fiscales no sigan en los procesos o se retrasen las investigaciones llevabas por el ente”, advierte el presidente de la veeduría, Erick Urueta.

Cuestiona que la directora de la Fiscalía no tramite una restructuración e inyección de recursos, teniendo en cuenta que un solo fiscal tiene hasta 100 casos por resolver y que a un investigador le asignen hasta dos fiscales que diario le remite hasta 15 órdenes policiales, lo que resulta casi imposible adelantar.

Si la autoridad en investigación cojea, ¿cómo podremos ver justicia en un país donde a diario se reciben cientos de denuncias, donde la corrupción es el pan diario y donde ver al justo levantar los brazos, es casi que un privilegio? ¿Qué podemos esperar?