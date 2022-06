¿Fin del COVID?

El 3 de mayo de 2022 pudo ser el final del COVID, con 0 casos nuevos y un promedio semanal de 131 registros, estuvimos casi listos para cantar victoria pues no observábamos niveles tan bajos desde el 6 de abril de 2020. Cerca de 35.8 millones de colombianos completaron su esquema de vacunación y, con ello, se logró la meta original de inmunidad de rebaño con 70% de vacunación. Esto sin contar la inmunidad natural generada por infección, que según el INS podría elevar el indicador por encima del 90%. Eso si estas defensas son temporales y no cubren todas las variedades. Desafortunadamente de ese valle a junio se multiplicó por nueve el número de casos. Puede que estemos contando victoria temprano.

La variante ómicron, menos intensa en sus síntomas, pero más contagiosa, tuvo su pico el 20 de enero de 2022, con más de 30 mil casos. Oficialmente, en Colombia hubo, hasta la fecha, 6.1 millones de casos positivos de COVID, aunque con la caída en el número pruebas puede que sean más. Mientras en enero se practicaron más de 100 mil pruebas diarias, en la primera semana de junio la cifra fue de más o menos 17 mil. Lo que preocupa es que si bien, en el valle observado en mayo, solo el 1.9% dio positivo, durante la primera semana de junio este nivel ya está cercano al 5.0%. Esto se empieza a enredar otra vez.

Un artículo de la revista Nature argumenta que ómicron aumenta el riesgo de reinfección. En Inglaterra se estima que 650 mil personas tuvieron COVID más de dos veces. A mediados de noviembre, menos del 1% de los casos eran de reinfecciones, de ahí en adelante más del 10% lo son. Abu Raddad, en el New England Journal of Medicine, prueba que mientras la inmunidad natural es efectiva por encima del 90% para las variantes Alfa, Beta, y Delta, para el caso de ómicron solo lo es en un 57%, aunque para casos severos de hospitalización existe protección del 88%. El problema es que ómicron está mutando más rápido de lo previsto.

Al contrario de otras olas de COVID, ya estamos experimentando la quinta variedad de ómicron. Todos los virus mutan constantemente y sus transformaciones tienden a tener poco efecto sobre sus capacidades de infección. Como ómicron es mucho más contagioso, tiene más posibilidad de interactuar con más pacientes, de ahí que el riesgo de nuevas variantes reviviendo los picos de COVID siguen latentes. Aunque el primer caso de reinfección de Colombia solo ocurrió hasta marzo de 2021, es probable que el patrón observado en otras latitudes también se presente. Al lograr que 550 municipios no tengan restricciones, eventualmente las inmunidades pierden su eficacia.

Esto no ocurre solo en Colombia, según la Organización Panamericana de la Salud, en Suramérica aumentaron los casos en un 48% durante la primera semana de junio. No se debe olvidar que, en el país, a pesar de haber superado la barrera de las 84 millones de vacunas aplicadas, el 80% solo tiene una dosis, y apenas el 25% se encuentra reforzado con más de tres. Cantar victoria o pensar que esto se acabó puede ser equivocado. Muchos de los buenos hábitos de tapabocas e higiene de manos deben continuar. Aunque comprensible el agotamiento con el tema, puede que no sea el final, aunque así se sienta.