Es el título de una película que se estrenó en el Teatro Calamarí el l4 de julio de 1978. Ese teatro y el Teatro Bucanero aparecieron a principios de los años 70, a lado y lado del Teatro Cartagena. Junto con el Teatro Colón, los cuatro cines miraban hacia el Camellón de los Mártires y fueron centrales en la experiencia de ver películas durante buena parte del siglo XX.

‘Fiebre de sábado por la noche’ es un melodrama urbano que actualizó el gusto juvenil alrededor de la moda Disco. Y como el cine, no solo nos dice qué desear, sino especialmente cómo desear, el personaje de Tony Manero (protagonizado por John Travolta) se postuló como uno de los íconos del nuevo estilo, digno de imitarse en todo el mundo. Imitar su imagen personal, su comportamiento, su actitud y, en concreto, su manera de bailar; pues, la ropa no solo se porta, sino que se actúa.

Cada sábado por la noche Tony se escapaba a Odisea 2001, una discoteca que fue la referencia en el diseño de aquellas discotecas de la época: Minerva, La Caja de Pandora o Studio 54, entre otras que marcaron la sensibilidad del momento.

‘La fiebre del travoltismo se tomó a Cartagena’, rezaba una nota del Diario de la Costa y cuyo regaño social decía: “Psico-analíticamente el señor Travolta es un sado-masoquista, que goza cuando lo desprecian (...) y como bailarín tampoco convence del todo. A lo sumo hace dos o tres pasos diferentes” (5 agosto 1978).

Cine, música y discotecas fundamentaron la aparición de los ‘Solles’ (es la contracción de la palabra ‘sollado’ o loco, arrebatado), para designar una generación identificada con el nuevo estilo. En todos los patios barriales de Cartagena se hacían fiestas ‘solles’ los sábados por la noche y cuando llegaban los familiares que vivían en Venezuela, traían selectos acetatos de música americana, entre ellos a los Jackson Five, Diana Ross, Earth, Wind & Fire o Donna Summer y que alternaban con los jíbaros, las bombas navideñas y las champetas africanas que se ponían en los picós. Había un optimismo generalizado por los cambios urbanos que acaecían, entre ellos: nuevo aeropuerto, nuevas cadenas hoteleras, nuevas vías, nuevos barrios, la aparición del Mercado de Bazurto, del Centro de Convenciones y del Festival Internacional de Música del Caribe en 1982. Victoria Internacional Estéreo fue relevante para la época, porque actualizaba el conocimiento musical del público ‘solle’ a través de la radio y su equipo de periodistas, Dj, locutores y promotores que hicieron historia.

“Ricardo: cuando se acabó Victoria, se acabó Cartagena’. Así me dijo una entrañable amiga que todavía tiene el cuaderno donde copiaba las letras en inglés de las canciones que pasaban en la radio. En particular, cada vez que veo una imagen actual de John Travolta me doy cuenta del tiempo y sus efectos, aunque jóvenes siempre seremos.