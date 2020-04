Hoy no estamos exentos de contraer la infección por el COVID-19, no existe inmunidad, vacuna ni tratamiento, ni tampoco el encierro garantiza el fin de la pandemia. Los epidemiólogos sugieren aplanar la curva, pero de manera lenta para no hacer colapsar las redes hospitalarias y poder tener los espacios y la facilidad de salvar vidas, sin embargo este aplanamiento solo es posible con un aislamiento y de no hacerlo de manera colectiva se incurre en ampliar otros periodos más de cuarentena para evitar la elevación brusca y el colapso de la red.

Pero una cosa es decir enciérrate y otra saber las condiciones con las cuales te encierras, sobre todo en nuestra ciudad que la pobreza monetaria alcanza más de 268 mil ciudadanos y un número similar de la economía informal, apoyamos las acciones del alcalde, a muchos les ha gustado y no podemos dejarnos dormir en las encuestas de percepción, por ejemplo Barranquilla con más de 400 camas de UCI, con 800 camas para sintomatologías leves, con más población y menos afectados, ha sido calificada en menor proporción. Medellín, que lidera la medicina de nuestro país, también ha sido mal calificada.

Como dice el alcalde, pellízcate, si hace dos días el país tenía 10 muertos y nuestra ciudad aportaba tres, crudamente colocamos el 30% de los muertos y el 12.2 de la tasa de mortalidad.

Se llega a la fase de mitigación, donde se atiende a cualquiera que presente las dificultades respiratorias, hoy somos el cuarto departamento con 42 infectados donde la mayoría son de Cartagena y en donde por concepto del INS hay que prepararnos para atender en el país 700.000 casos más, de 3.000 muertos y más de 4 millones de contagiados.

Conocemos las buenas intenciones del alcalde, pero le sugerimos que el centro COVID-19 se maneje con la experiencia operativa, apoyemos en el gobernador, congresistas, diputados y concejales pasando la página de malandrinaje y de la política corrupta que eso será tema de otro escenario sin que se renuncie a esa lucha en contra de la corrupción. Está a tiempo de darle un vuelco al manejo de la ciudad en salud, no se enfurezca por el control político, hoy el presidente es sujeto de responderle al procurador sobre la contingencia de la pandemia, yo lo invito a que cierre sus oídos de gente cercana que transfigura realidades. Mire las cifras proyectadas y si conservamos en Cartagena la tendencia seriamos una ciudad de muchos muertos y poca resolución. Alcalde, la salud privada ha puesto el pecho, manejan 210 camas de UCI de 217 que tiene la ciudad, 2.161 camas para adultos de 2.629, y aparte sus carteras pasan de 200 días, sus contrataciones están por debajo de las tarifas, y sus trabajadores sin salarios, con protecciones infrahumanas, hasta donde ellos pueden dar no los abandonemos y vayamos pensando en cómo restablecer la economía después del vendaval.