Existe el Día del hombre...

Una semana después de conmemorar a nuestras valientes guerreras, mujeres luchadoras y líderes, este 19 de marzo se celebra el día del hombre en Colombia y en unos cuantos países. Aunque, internacionalmente, la Unesco oficializó el 19 de noviembre como el ‘Día del hombre’.

La efeméride cuenta que en Colombia se celebra esa fecha en marzo, siguiendo la festividad del catolicismo, en honor a San José de Nazaret, padre de Jesús. Lo cual se celebra desde el año 1621 cuando el Papa Sixto IV así lo oficializó e instituyó. Además, cada 19 de marzo se celebra el Día Internacional del Artesano y el Día Internacional del Carpintero por el mismo fundamento. En otros países y por las mismas razones religiosas celebran el 19 de marzo como el día del padre. Este festejo dado por la tradición y la costumbre en un país que no siempre ha sido laico.

Independientemente de su genealogía religiosa, el día del hombre busca reconocer la importancia social, familiar y cultural del hombre. Reconocer el valor que se puede verificar en la defensa de la igualdad de género; en la paternidad responsable, en la prevención de la violencia y en otros tópicos de la vida misma.

Ahora bien, apartándonos del significado simbólico e idealista de dicha celebración, para algunos ese tal día del hombre no existe, es una falacia. Y es que la percepción romántica de celebrar un día de la mujer o un día de la madre, no corresponde en ecuación simétrica con la proporción comercial del día del hombre o del padre. No es el mismo nivel de relevancia.

Esto sucede, en explicación de las teorías de igualdad de género (teorías feministas), porque las mujeres han sido históricamente marginadas y excluidas, lo que ha llevado a una desigualdad estructural, aunque para este servidor, por el simple hecho de ser mujer, se merecen lo mejor del mundo. La cuestión es que la diferencia en los festejos se puede ver reflejada en los porcentajes de venta de detalles, regalos o las invitaciones a restaurantes entre las celebraciones para ellas, en contraste con la de ellos.

No es que estemos ardidos los hombres. ¡Ajá! Esa realidad hace parte de nuestro ser. Nosotros damos todo por ellas. Aunque en algunas ocasiones ellas nos inviten a costa de un “sin sabor” en nuestros bolsillos, eso nos hace felices.

Mujeres, nosotros también somos sensibles y románticos. Hasta podríamos aceptar una flor o un poema. Una salida a un restaurante, una camisa nueva, una serenata con vallenato o mariachi. Aunque solo con el hecho de que las mujeres existan y estén a nuestra vera, nunca dejaremos de agradecerles.

¡Ojo!...entre mujeres muchas se hacen las mismas preguntas: ¿Qué te regalaron el día de la mujer?; ¿A dónde te llevaron el día de la madre? Así que hay que portarse a la altura. A muchas de ellas les gusta eso. Que nos metamos la mano al dril. Que les gastemos. Y eso está bien, porque se lo merecen. Aguantarnos tiene su precio y debemos pagarlo. Es que con justa razón: “madre hay una sola, padre puede ser cualquier...” (Mejor no termino la frase)

Me conformo con los pañuelos y “calzoncillos” nuevos en el día del padre y hasta celebrar en casa con un suculento arroz con pollo. Pero eso de la conmemoración del día del hombre no creo que exista. En realidad nosotros nos alegramos solo con verlas felices y en esos momentos es cuando patentizamos que si existe el día del hombre.