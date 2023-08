Ética Nicomaquea

Aristóteles era llamado el estagirita, por ser oriundo de esa ciudad griega; su padre, un descendiente directo de Esculapio, era el médico del rey de Macedonia y falleció cuando Aristóteles tenía 17 años, antes también había perdido a su madre. Al no poder seguir viviendo en la Corte, Proxeno, su cuñado y tutor, se encargó de la educación del joven, notando que estaba dotado de una inteligencia superior, por lo que decidió enviarlo a Atenas, a la academia de Platón, el filósofo más notable de la época; allí aprendían y enseñaban caminando, por lo que los denominaron “peripatéticos”. Aristóteles permaneció veinte años con el maestro.

Tras la muerte de Platón, en el año 347 a. C., el rey Filipo de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo, de 13 años, conocido más tarde como Alejandro Magno. Él fue su pedagogo hasta cuando el discípulo inició su carrera militar. Al regresar a la ciudad de Atenas, fundó el Liceo. Fue un observador agudo y clasificó las ramas del saber que dominaba vastamente; uno de los avances más importantes fue establecer los principios de la lógica, por los que universalmente se fundamenta el derecho: algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, llamado “principio de identidad”. Es imposible que un atributo pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto, “principio de no contradicción”; ejemplo: algo no puede ser blanco y no-blanco. Dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas ambas, se trata del llamado “principio del tercero excluido”.

Una de sus obras, dedicada a su hijo Nico, cuyos principios siguen vigentes, es “Ética a Nicomaco”, donde consagra los valores que deben regir al ser humano. La ética establece principios de moralidad, no son justamente principios de ley, por lo que podemos faltar a la ética sin faltar a la Ley, por ejemplo: un presidente que tiene un hijo, subjudice y confeso, que recibió y se apropió ilícitamente de dineros que tenían como destino financiar su campaña presidencial, aunque violaran los topes de lo legalmente permitido, ahora, sin ningún ápice de pudor, presente terna para escoger fiscal, como dijo el otro: ¡No le da ni pena!

Ya había sonado un campanazo cuando su jefa de gabinete extravió una maleta llena de dólares, innegablemente, de extraña procedencia, como lo pregonó a voz en cuello el entonces embajador en Venezuela.

En un video del 2007, vimos al hoy presidente recibiendo bolsas de dinero, pero como la justicia en Colombia, además de ciega, es sorda, muda, coja y parece embarazada por lo antojada, no lo pudo alcanzar. Por simple principio moral y por un claro conflicto de interés, si Petro fuera ético debería excluirse de tal escogencia, si no, esperemos a ver si las Cortes se imponen.

*Psiquiatra.