Ética conveniente

Las bases explicativas de las ciencias cognitivas se fundamentan en el sistema de creencias de cada persona, que incluye valores o antivalores de comportamiento moral, sesgos cognitivos referentes a lo que está bien y está mal, a lo que es permitido o no, determinarán el modelo de conducta a seguir. Surgen en estos casos justificaciones egoístas y egocéntricas, especialmente convenientes para respaldar actos deshonestos. Diferentes estudios dentro del campo de la ética comportamental señalan que, los seres humanos somos extremadamente buenos para racionalizar actos poco éticos, si somos beneficiados por ello. (Søreide, 2014).

El corrupto no siempre exhibe su conducta inmoral, subjetivamente por lo general se percibe bueno generoso y amoroso, sin darse cuenta de que estas creencias nucleares son falsas o erróneas, su auto concepto o ideal del yo se encuentra trastornado, se admira, pero no se mira internamente, la construcción de la realidad y las perspectivas de sus metas sociales están reguladas por el mundo de los entes, su conexión con el Ser interior es escasa o por lo general nula. Esa miserable capacidad de introspección no le permite valorarse integralmente, si no en relación con el concepto material de tener y obtener mediante la forma más fácil, sin el esfuerzo que éticamente lo dignifica.

Las mentalidades son desarrolladas con referentes sociales, por lo que la permisividad, aceptación o condena de la corrupción, resulta esencial para construir internamente moralidad. En la educación de los hijos es importante como regla, que asuman desde temprano la consecuencia lógica de sus actos, para ayudarlos a estructurar sus códigos internos.

La censura moral a la que a diario nos exponemos, psíquicamente puede ser externa o interna, de acuerdo con el código social imperante (el hombre y sus circunstancias), y con el modelo moral introyectado; pero “El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él”, esta, una de las frases más importantes de Sartre y del existencialismo, nos indica que somos libres pero responsables de nuestras acciones, sin derecho a justificación alguna.

En esto coinciden el existencialismo y el cristianismo, en la alegoría del paraíso terrenal, Adán y Eva son la creación perfecta de Dios, pero tienen libre albedrío, eso no quiere decir que sus acciones carezcan de consecuencias. Una de las críticas a la Constitución del 91, es que de sus 380 artículos, el 95% se refiere a derechos de los ciudadanos, pero no a sus deberes.

Las constituciones deben estar balanceadas entre derechos y deberes, de tal suerte, que el colombiano promedio estructura su conciencia ciudadana como hijo de un Estado paternalista, que debe darlo todo, siempre nos preguntamos qué hace el gobierno por nosotros, pero nunca cuál es nuestra obligación con los demás y que podemos hacer por, Colombia, el país en el que nacimos.

*Psiquiatra.