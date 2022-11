Estoy enamorado

Y lo sé porque a veces la odio y a veces la amo. La dejo y ya quiero volver con ella. Vuelvo y sé que no le pertenezco. La recuerdo y se me empañan los ojos. La vivo y vivirla es más terrible que estar muerto. Pues soy de otra y, sin embargo, soy de ella. Mi vida estuvo siempre destinada a la que me dio la vida, pero mi alma ya no será jamás capaz de olvidar a aquella a la que mi corazón pertenece. Nací en la costa del Mediterráneo, pero soy esclavo de la tristeza de quien conoció la Costa Caribe y tuvo que abandonarla.

Esta semana pasada volví una vez más a mi hogar colombiano. Barranquilla y Santa Marta. Con la excusa de un congreso internacional y con el deseo de ver a los que quiero. Pasé bajo las estrellas de la Costa siete noches y en cada una me inundó ese dolor tan puro en su levedad, tan terrible en su dulzura, llamado melancolía. La sensación de quien no quiere que se acaben los días. La mirada de quien ve ponerse el sol y siente ponerse su felicidad. La Costa me duele porque siempre supe que en ella nunca estaba más que de paso. Un ave exótica, un pingüino en el Caribe, como me auto-titulé en una columna ya lejana, que vivió durante varios años una vida que nunca fue la suya hasta que, finalmente, cuando ya había abandonado sus plumajes septentrionales y adoptado los alegres colores del mar junto al que puso su nido, escuchó la llamada de su hogar pidiéndole que volviera, que se dejara de pajaritas tropicales y migrara de vuelta junto a las cumbres curvas de la montaña donde su madre le esperaba.

Pero duele ver las palmeras junto al mar. Duele caminar sobre la arena. Duele saber que la amas y que no estás destinado a ella. Tantas veces en el pasado te dejaste llevar por la locura. No serás capaz de hacerlo una vez más. No, no lo serás. Y, sin embargo... Sin embargo, recuerdas a cámara lenta su luz, su calor, su aire templado en las noches y ardiente en los medios días, su brisa que suena a risa, que te despeina, que te lleva prendido en sus cabellos negros. Tantas cosas que habitan al otro lado del océano y que ayer te hicieron subir a tu carro para manejar de noche frente a tu helada playa mediterránea sintiendo el viento frío en la cara, despejándote, recordándote quién eres, donde perteneces, donde solo el amor y el recuerdo te pueden llevar. ¿Creen ustedes que es posible enamorarse de la melancolía?

Vivir perpetuamente enamorado es lo único que hace que vivir merezca la pena.