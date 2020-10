Las estatuas dan tercera dimensión a la historia escrita. Rara vez se erigen sin discurso. Cuentan crónicas en bronce y piedra. Y para las ciudades, las de los fundadores son expresión de su voluntad de ser. Aunque también las hay reemplazables por otras, según los gustos del día. Cuántas no se han visto caer, como bustos de emperadores en la basura de ciudades arruinadas. Unas culturas remplazan a las que las preceden y entronizan su propia simbología. Este había sido el devenir de Eurasia desde el principio de los tiempos. Las del perdedor al polvo y las del triunfador al pedestal, como Constantino el Grande desbancado por Mehmet el Conquistador, sultán de los Otomanos. Cuando la vela remplazó al caballo como vehículo para vulnerar fronteras, los límites eurásicos se expandieron un océano, pero las mismas reglas: culturas mejor organizadas y con ventajas tecnológicas avasallaron a las existentes allende el mar. Imperó la ley del mas fuerte y la ética del vencedor, excesos incluidos. Pero no es con los patrones del siglo XXI que hay que juzgarlo, sino con los de su época. A Sebastián de Belalcázar lo condenaron recientemente en una corte amañada. En ese juicio se ha debido como mínimo acudir a los patrones que los antepasados de los iconoclastas Misak aplicaban a sus vecinos en las montañas de Popayán, cuando sus macanas eran mas poderosas. Lo que se conoce como la Conquista, esa gesta en la que un puñado de aventureros sometieron un continente, fue un cataclísmico choque de culturas. Los habitantes de América fueron vencidos y subyugados hasta la desesperanza en una confrontación sin cuartel. Se iba camino de la desaparición de los aborígenes de América como comunidades. En España, empero, se encendió un chispazo de introspección: ¿con qué derecho se ha ido a conquistar? ¿Por qué seres humanos de otras tierras podían ser sujetos de vasallaje sin trabas? El siquiera posar tales preguntas no tenía precedentes en la historia de culturas victoriosas. Carlos V, aconsejado por el dominico Francisco de Vitoria, profesor de Salamanca y creador del derecho de gentes, aceptó debatir los fundamentos de la presencia hispánica en las tierras conquistadas. La consecuencia práctica fueron las Leyes de Indias de 1542, que pusieron a los indígenas bajo la protección directa del rey y de su justicia. En adelante serían dos repúblicas con poblados separados y regidos por sus propias costumbres. Ese es el origen de los resguardos y de la supervivencia de las comunidades precolombinas, a pesar de las embestidas por desmantelarlos después de la Independencia. Eso de las estatuas tiene mucho de ancho y de largo; héroes hoy, villanos mañana y viceversa. Son testimonios de los tiempos que, indiferentes a contemporáneos juicios de valor, dicen aquí estamos. ¿Quién se atreve a afirmar que todo tiempo pasado fue peor? Mejor no menearlas ni desecharlas, salvo por aberraciones en tiempo próximo de los que se autoestatuaron, opina don Sancho Jimeno, el adalid de Cartagena en 1697.