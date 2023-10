Estancados

Tal y como era de esperarse en un año de gobierno de Izquierda, la economía colombiana se estanca. Sectores claves como el comercio, la construcción y el agro crecieron por debajo de las expectativas. El segundo trimestre del año aumentó la desaceleración que venía mostrando el Producto Interno Bruto (PIB). De los 12 sectores que mide el DANE para este fin, cinco de ellos reportaron variaciones negativas en comparación con el 2022 en la misma época. Los cambios que ha generado la Presidencia de Petro han sido un cuchillo en la garganta para los colombianos y los grandes generadores de empleos. Esto ratifica el desconocimiento de quienes rigen el destino económico de la nación sobre montar empresas y manejarlas; su juicio para hacerlas productivas es nulo.

Así como el año pasado el gran protagonista económico fue el comercio, ahora son ellos los que más vienen en caída. El derrumbe del sector en el mes de julio superó el 11%, cumpliendo 7 meses consecutivos con crecimiento negativo. No es un secreto que este gremio representa el bolsillo de los colombianos. Cuando al comercio le va bien es porque la economía va bien; esta refleja las dinámicas familiares y la situación financiera que se vive en los hogares. Algo parecido ha pasado con la industria, que es uno de los mayores generadores de empleos. Su caída ha sido del 4.8 y las cosas no van por buen camino. Hay un desplome dramático en la producción de confecciones nacionales que alcanza el 19% y los famosos aranceles que puso el Gobierno a las prendas de vestir importadas no han servido para nada. Por lo contrario, han estimulado el contrabando que sí afecta sustancialmente a la industria y al comercio.

Es igualmente preocupante la caída en insumos de construcción, puesto que esto refleja un estancamiento en la actividad. Esta tuvo un desempeño negativo de -3.7%, prendiendo las alarmas de la empresa privada que ve con desesperanza el desplome de una economía que había sido sólida y había mantenido el crecimiento esperado anteriormente.

Lo más grave es la posición del Gobierno de desatender a los gremios y desconocer la experiencia de quienes saben del tema. El presidente y sus ministros se mantienen en su lucha de poder y demostrar que son el Gobierno del Cambio. Las voces gremiales no se quedan calladas y manifiestan la necesidad de medidas que contrarresten la desaceleración y eviten una recesión. Sin embargo, sus recomendaciones no son oídas y las sienten como una afrenta. Nuevamente, aparece la reforma laboral sin concertarla, diciendo que la consultaron previamente cuando realmente quieren seguir imponiendo su voluntad sin escuchar a los sectores afectados.

El dinero mueve el mundo. Por lo anterior, es vital que se establezcan políticas públicas y un plan de choque para que la industria y el comercio, que son los que dinamizan la generación de empleo, mejoren su comportamiento en lo que quede del 2023.