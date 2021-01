Cuando examinas la ciudad puedes constatar que los encargados de prestar el servicio público de domicilios en bicicletas y motos infringen las normas, usando atajos de andenes, parques, contravía, se vuelan los semáforos y demás. Cuando los automotores se parquean donde les da la gana, el servicio de transporte particular y público recogen y dejan usuarios donde les place, cuando en la ciudad se demarcan improvisadamente los huecos de alcantarillas y registros con ramas y llantas para indicar el peligro, cuando los centros asistenciales y hospitales no son respetados con el ruido, cuando no se respetan las medidas de bioseguridad en pandemia, cuando no hay cupo en los hospitales, cárceles y cementerios sin que se ofrezca una contingencia viable, podríamos decir que hay una ciudad fallida con comorbilidades de pobreza, resentimiento, intolerancia, adicción, desempleo sumados a la negligencia y corrupción del pasado y del presente no solo en lo público, podríamos decir tomando una sola variable: “Falta autoridad”.

Una decisión de no trabajar con el Concejo, un desfile de funcionarios, encargos constantes y una falta de experiencia han llevado a la administración a dilatar sus buenas intenciones, pudiendo decir, paradójicamente, que la pandemia que tanto dolor nos ha causado ha sido un salvavida para la presente administración.

El 2021 no puede seguir el dime tú, que yo te diré. Propongo un encuentro con el alcalde, funcionarios, concejales, órganos de vigilancia y control y lo transmitimos públicamente donde esbocemos ideas y denunciemos con pruebas materiales si existen los errores de las partes. El Concejo no puede hablar de tregua porque no está en guerra, lo que ha ocurrido son errores y omisiones que han sido advertidas a tiempo y no han querido corregir como por ejemplo: presentar en el Concejo un enlace sin haberle hecho el respectivo nombramiento, posesiones sin cumplir el lleno de requisitos, sacar funcionarios protegidos con tiempo de jubilación, recibir un POT vencido y liquidado parcialmente, solicitar por la hacienda actual corregir un presupuesto después de aprobado un acuerdo solo con un oficio, solicitar vigencias futuras para alumbrado público sin que estuviera en el plan de desarrollo, solicitar vigencias futuras para todo tipo de arriendos, etc., y querer que se aprobara en diciembre inversiones que no tenían el tiempo para ejecutarse.

Señor alcalde, no podemos continuar en esta división. Denuncie con nombres propios a quienes han pedido contratos y puestos a su administración, la corrupción no puede seguir, pero tampoco la inoperancia, el descrédito y la disciplina de administrar muy similar al gobierno venezolano. Estoy dispuesto a trabajar por la ciudad sin amarrar vacas ni prebendas, solo con el pacto del respeto, la claridad y la verdad, porque decían los abuelos: “Está bueno el cilantro, pero no tanto”.