“Eso solo pasa en Cartagena”

Confieso que no me gusta cuando alguien dice la frase: “Esas vainas solo pasan aquí”. Es que cuesta creer que en ninguna de las más de 10.000 ciudades que tiene el mundo, se repita lo que pasa en la Heroica.

Lo cierto es que cuando alguien menciona esa frase, es porque algo negativo y que casi siempre va en contra de la imagen de la ciudad, acaba de escuchar o leer por los diferentes medios de comunicación y las redes sociales, o porque simplemente es testigo en vivo y en directo de la insólita y al parecer inédita noticia o escena.

Últimamente me estoy convenciendo de que sí; aquí pasan unas vainas que me pongo a indagar a ver si suceden en otros lares y no las encuentro.

Cuando voy por la carretera y veo a un sparring tirarse de una buseta repleta de pasajeros y correr como Usain Bolt con una cartulina en la mano para llegar a tiempo al reloj de control, de inmediato me pregunto: ¿En qué otra parte del mundo pasará esto? Los sparrings en Cartagena no solo reciben la plata, dan el vuelto, acomodan a los pasajeros como si fueran un bulto de papa y usan la popular frase “suba mi tía”, sino que deben ser todos unos atletas porque en caso de que la buseta vaya retrasada y además se quede en un trancón, salen salir disparados con sus chancletas cauchosol hasta el reloj, donde le aceptan la cartulina y un billetico por debajo para poder decir que están cumpliendo el recorrido como Dios manda. Me equivoco, ya ni atletas se necesitan, pues desde hace un tiempo el sparring se tira de la buseta y coge una mototaxi que lo lleva a toda velocidad hasta el reloj de control. Increíble la falta de respeto con los pasajeros. Esto pasa hace rato, ante la vista de todos, todos los días, pero no pasa nada.

A veces me pregunto, ¿en qué otra ciudad del mundo habrá un decreto que dice Viernes sin Moto, pero que definitivamente sí circulan motos esos días y hasta por el carril del “solobús”? Hablando de decretos, ¿en qué otra parte los dueños de los bares deciden abrir hasta la hora que ellos digan y no la que diga el documento? Lea aquí: Cambios en el día sin moto: lo que debe hacer para no tener restricciones

¿En qué otra ciudad los grandes proyectos que apuntan al avance del territorio y su población son rechazados por los concejales, quienes además no aportan a la solución, como pasó con el Plan Maestro de Educación? Lea aquí: Se hunde el Plan Maestro de Educación, Concejo pide mayor socialización

Al ver las más recientes noticias de Cartagena uno se queda con la boca abierta. ¿Qué otra ciudad turística del mundo ha sido noticia porque a una pareja se le ocurrió tener sexo en el balcón de una casa del Centro Histórico, a la vista de grandes y chicos? Lea aquí: “Quería cumplir esa fantasía”: Emily Barros, mujer que tuvo sexo en balcón del Centro

Y lo peor, era el tercer caso que quedaba grabado este año; recordemos la escena protagonizada por una extranjera teniendo sexo durante un paseo en coche, o el video de la pareja teniendo sexo en plena Torre del Reloj. ¡Es de no creer! Lea aquí: Video: A poca luz en la Torre del Reloj pareja es sorprendida teniendo sexo

¿En qué otra ciudad del mundo el conductor de un bus del sistema de transporte masivo detiene su marcha, se baja del vehículo y les grita: “Me voy de esta mierda”, porque no soportó el ataque de los pasajeros que le reprochaban que se negara a permitir la reventa de los pasajes, ya que es difícil conseguir una tarjeta o recargarla cerca? Lea aquí: ¡Salió a deber! La verdad detrás del conductor de Transcaribe que abandonó su bus

¿En qué otra ciudad debe intervenir un policía para que el taxista cobre la tarifa correcta, y pese a ello incumple? Lea aquí: “Cobró 20 mil pesos”: queja por cobro excesivo en carrera de taxi en Cartagena

¿En qué otra ciudad le ordenan a su alcalde que le deje de decir “viejita chismosa” a un concejal? ¿Dónde más cerraron la sede de la entidad sanitaria de la ciudad porque estaba cundida de ratas? Lea aquí: ¡Sacaron a las ratas!, Dadis abre nuevamente sede en Getsemaní

Al final, uno trata de entender que todas esas y otras cosas pasen en la única ciudad que ha tenido 12 alcaldes en la última década, o donde han escogido a dos periodistas que salieron de una emisora radial para regir los destinos de la ciudad, o donde simplemente se convierte en la principal opción, el que tenga más influencia en redes sociales.

Mi deseo es que cuando volvamos a decir que “eso solo pasa en Cartagena”, por fin sea sobre algo positivo y esperanzador.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz. Correo: jramos@eluniversal.com.co