Esfuerzo y servicio

Puede ser desalentador vivir en un país tan polarizado, donde no podemos resolver desde problemas cotidianos de convivencia entre vecinos hasta lograr tarifas justas del servicio de luz.

Puede abrumarnos la desesperanza entre tantas situaciones que observamos, en las familias, en el trabajo, en el mundo, donde se evidencia la pérdida de un norte, donde nos gobierna el individualismo que aleja el sentido de comunidad.

Vivir en medio de noticias nefastas como aquellas que nos recuerdan cómo nuestros niños y niñas sufren abusos, cómo la inseguridad azota las calles de cualquier lugar del país, cómo no somos capaces de ponernos de acuerdo en los grandes proyectos que pueden hacer la diferencia en la vida de muchas personas, resulta incomprensible. Puede ocurrir que, en muchas de nuestras luchas estamos solos, ser conscientes de eso no debería restarnos energía. Al final, como bien alguien me dijo un día, en este mundo ganan los distintos, los que se esfuerzan mucho más.

Y sí, este mundo necesita una dosis de positiva diferencia, no para marcar fronteras ideológicas, sino para hacer que, a partir del esfuerzo y el servicio, logremos propósitos más humanos. Hoy, cuando termina una vez más la Semana Santa, días en los que para muchos la reflexión ha sido el centro, donde el corazón se reconforta y se llena de entusiasmo, vale la pena recordar que los valores y la fe son la mejor armadura, no para llevar una vida de perfección, sino para reconocer en nuestras debilidades la humanidad que es la esencia de la vida. Humanidad que nos otorga al mismo tiempo la posibilidad de conectarnos de manera auténtica con grandes causas, con nuestros semejantes.

Alejarse de la resignación, usar más a menudo los lentes de la humildad y la generosidad para vernos y aceptarnos tal y como somos, ondear la bandera de la empatía, del amor incondicional, del sueño posible que es tener un mundo mejor, sí es posible. Grandes líderes dispuestos hacen la diferencia. Grandes ciudadanos también pueden hacerlo. Estamos en el presente que puede hacer que el futuro sea distinto y mejor para las nuevas generaciones. Se necesita mucho valor y esfuerzo para servir a los demás. El sentido de la vida en comunidad nos invita a unirnos, a encontrar un propósito común que nos ayude a recuperar la confianza, tan necesaria, por ejemplo, para mover el desarrollo del país.

La Semana Mayor es un recordatorio de cómo vivir por una gran causa, encarnando el servicio, deja huellas imborrables. Hace 2024 años Jesús dejó una lección al mundo, que se mantiene vigente, que no fue fácil, pero que se cumplió a cabalidad.

Cartagena y Colombia son nuestros territorios más próximos, los hogares, los ámbitos laborales y comunitarios también lo son. Encontremos causas comunes, elevemos nuestra voz, y juntos construyamos la realidad que queremos observar y disfrutar.

*Estratega de comunicación, reputación y marca