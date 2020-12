La actual crisis sanitaria no nos afecta a todos por igual. No solo se trata de que la tasa de mortalidad sea más elevada en los adultos mayores o que los niños redujeran sustancialmente sus horas de diversión. Se trata también de las mujeres, que han salido mal libradas por las consecuencias de la pandemia – sobre todo en materia laboral y en las actividades que ejercen a diario, por no hablar de la violencia en el hogar.

Recientemente se publicó “(She)cession: The Colombian female staircase fall”, un trabajo del Banco de la República que evalúa el impacto de la pandemia sobre el mercado laboral colombiano. El documento, que pone especial atención en las brechas de género, estima que luego de la llegada del COVID-19 el salario de las mujeres se redujo 24% más que el de los hombres. Además, sobre las mujeres recae una mayor probabilidad tanto de tener un empleo informal (cerca de un punto porcentual, pp) como de caer en el desempleo (1,4 pp), y una menor probabilidad de participar en el mercado laboral (3,4 pp). Los resultados son más alarmantes cuando se analiza el caso de mujeres cabeza de hogar.

El efecto del virus sobre la economía ha llevado a las mujeres a caer a través de una “escalera laboral”, pasando de trabajos formales a informales, de estos al desempleo, hasta llegar a la inactividad. Las brechas de género se han acentuado y todo el esfuerzo que como sociedad hicimos en el pasado para cerrarlas resultó ineficaz a la luz de una enfermedad que nos mantiene confinados, que llevó la tasa de desempleo hasta el 21,4%, y que no perecerá hasta la aparición de una vacuna segura.

¿Qué se espera al acabar la pandemia? En 2013 Angus Deaton, ganador del Premio Nobel de Economía, publicó un libro titulado El gran escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. En él muestra cómo el crecimiento económico y los pasados avances en salud han estado acompañados de una mayor desigualdad. Pese a que algunos países avanzan, muchos otros se han quedado atrás en el continuo “escape” que la sociedad hace de la pobreza y la enfermedad. La superación económica pospandemia –un “escape” como los que menciona Deaton– invita a pensar en un escenario poco prometedor para las mujeres en el mercado laboral colombiano.

Recuperar la economía y la vida de antes podría empeorar la desigualdad ya existente. Sin duda, nuestro esfuerzo durante ese escape deberá estar ligado a un afán por cerrar las históricas brechas de género presentes en la dura carrera del mercado laboral, ya exacerbadas por la llegada del virus mismo.

