Escándalo religioso

Esta semana vivimos unos de los muchos escándalos públicos que a diario presenciamos en redes sociales y que en definitiva no pasan de ahí, del escándalo. Líderes religiosos o espirituales valiéndose de su poder, posición y fama para “juguetear”, “acceder” y “violentar” sexualmente a niños, niñas y mujeres en púbico y en privado; me refiero al muy lamentable video del Dalai Lama con el niño al que le pidió le chupara la lengua en un evento público. No hay religión que se salve, no hay iglesia, no hay escenario público o contexto privado en el que las personas que tradicionalmente hemos estado sometidas al dominio patriarcal en el que estemos seguros. En sociedades profundamente creyentes, los representantes religiosos adquieren una relevancia en la vida de los feligreses al incidir en toma decisiones muy personales, y de trascendencia vital; poniéndose siempre en posición de superioridad moral que les hace creer que están por encima de los fieles; así como hace más fácil tapar sus delitos a partir del temor reverencial que se tiene hacia el líder religioso sumado a la cultura del encubrimiento propio de dichas estructuras a las que pertenecen. Han existido investigaciones interesantes, no muchas, dirigidas a establecer si el ofensor sexual religioso presenta las mismas características psicosociales y factores etiológicos para la comisión de sus delitos que la de otros sujetos transgresores; hallándose en algunos que la mayoría de los religiosos mostraban sintomatología asociada a la pedofilia (atracción sexual hacia niños/as) y/o de hebofilia (hacia los adolescentes) (Isely, 1997). Sin embargo, estos no son los únicos patrones, se evidencian también maltrato sicológico y físico; acoso sexual a mujeres y hombres adultos en escenarios que se caracterizan por la subordinación. Según fuentes de información, entre enero del 2010 y el 2 de febrero de 2023, hay 20 procesos en indagación, 1 investigación, 17 procesos en juicio y 7 en ejecución de penas contra agresores religiosos. Este sigue siendo un riesgo que no se ha mitigado de manera eficiente ni por la Ley y mucho menos por la legislación religiosa que contribuye a la impunidad, a la revictimización y peor, a creer que porque como dicha ley está por “encima” de la humana; siguen delinquiendo sin ningún temor a sanción alguna. Creo en las consecuencias positivas del escándalo y la denuncia que permita identificar y judicializar estas conductas, y recordar algo tan básico como que todos somos iguales ante la Ley, nadie está por encima por supuestas cercanías con Dios. Si aman sus iglesias limpien sus manchas, no escondan la basura bajo la alfombra y no confundan al líder con Dios.

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.